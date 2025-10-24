فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛
دستگیری سارق حرفهای طلاجات در دهلران
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری سارق حرفهای منزل و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در کمتر از ۲۴ ساعت در شهرستان دهلران خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت طلا از یک منزل مسکونی در شهرستان دهلران، دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی دهلران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند ردپای یک سارق سابقهدار را شناسایی کنند.
این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهم در یکی از شهرستانهای همجوار شناسایی شد، ادامه داد: مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف ۳۰۰ گرم طلای آبشده و ۵ نیمسکه بهار آزادی مسروقه از مخفیگاه متهم، گفت: متهم در تحقیقات اولیه به سرقت منزل اعتراف کرد.