به گزارش ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت طلا از یک منزل مسکونی در شهرستان دهلران، دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی دهلران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند ردپای یک سارق سابقه‌دار را شناسایی کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهم در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی شد، ادامه داد: مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف ۳۰۰ گرم طلای آب‌شده و ۵ نیم‌سکه بهار آزادی مسروقه از مخفیگاه متهم، گفت: متهم در تحقیقات اولیه به سرقت منزل اعتراف کرد.





