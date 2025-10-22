معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد؛
تسریع در ساخت ۶ هزار واحد مسکن طبیعت شیراز
معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در پروژه ۶ هزار واحدی نهضت ملی مسکن «طبیعت شیراز»، روند اجرای عملیات عمرانی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در ساخت و تکمیل واحدها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی نبیا در این بازدید، ضمن صدور دستورات لازم برای تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، خواستار تجهیز کارگاهها و تسریع در زمانبندی تحویل واحدها شد.
وی ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر تسریع روند ساخت، تکمیل زیرساختها و تحویل بهموقع واحدها تأکید کرد و به پیمانکاران پروژه دستور داد با تجهیز کامل کارگاهها، افزایش نیرو و اجرای دقیق زمانبندی مصوب، عملیات اجرایی را بدون وقفه ادامه دهند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین با هدف رفع موانع موجود، دستورات لازم برای تأمین و تزریق اعتبارات موردنیاز و تسریع در فرآیندهای مالی و آمادهسازی پروژه را صادر کرد و از دستگاههای خدماترسان و بخشهای مرتبط خواست تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به همکاری و رفع مشکلات اقدام کنند.
وی در جریان این بازدید میدانی، با حضور در محل پروژه و گفتوگو با مدیران و عوامل اجرایی، از نزدیک در جریان مسائل فنی، مالی و اجرایی قرار گرفت و دستوراتی مشخص برای رفع چالشها صادر کرد تا روند اجرای پروژه ۶ هزار واحدی مسکن «طبیعت شیراز» با سرعت، دقت و بدون توقف ادامه یابد.
در این بازدید، محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، علیرضا صادقیان فر عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، و معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند.