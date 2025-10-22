در سه روز اخیر صورت گرفت؛
دستگیری ۳۴ سارق و ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت در دزفول
فرمانده انتظامی دزفول گفت: ۳۴ سارق و ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت طی سه روز با اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در دزفول دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح الله یاری زاده با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح ارتقای امنیت محله محور در مناطق آلوده شهرستان دزفول بیان کرد: این طرح با هدف پاکسازی مناطق آلوه با استفاده از تمام ظرفیت، امکانات و استعداد سازمانی اجرا شد.
وی با تاکید بر اهتمام جدی فرماندهی انتظامی برای برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در این شهرستان ادامه داد: عوامل انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، تعداد ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت و ۱۰ نفر از توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتهایی ضربتی و جداگانه آنها را دستگیر کردند.
فرماندهی انتظامی دزفول با اشاره به توقیف ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۵۳ دستگاه خودروی متخلف تصریح کرد: ماموران انتظامی در این طرح پس از بازرسی از مخفیگاههای متهمان تعداد ۲۱ قبضه سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری، ۳۱ فقره انواع سرقت و حدود ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.
سرهنگ یاری زاده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مراجع قضایی، خاطر نشان کرد: امنیت خط قرمز پلیس است و مردم شهرستان دزفول درصورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا اقدام لازم توسط پلیس صوت گیرد.