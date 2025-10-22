استاندار همدان: امنیت پایدار کلید پیشرفت های علمی و صنعتی کشور است

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در آیین دانش آموختگان خلبانی پایگاه سوم شکاری شهید محمد نوژه اظهار کرد: امنیت پایدار کشور حاصل هوشمندی نیروهای مسلح و هدایت های رهبر انقلاب است.

وی ادامه داد: ایران امروز، امنیت ساز منطقه و موثر در معادلات جهانی است و پیروزی در جنگ اخیر نتیجه تدبیر رهبری و انسجام ملی بود.

استاندار همدان، امنیت را پایه اصلی توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: پیشرفت های علمی و صنعتی کشور، مرهون بستر امنیتی پایدار است.

ملانوری شمسی اظهار کرد: نیروهای مسلح مایه عزت، اقتدار و آرامش ملت هستند و همدان همواره در خط مقدم دفاع از کشور بوده است.

وی ادامه داد: دوره آموزشی برای خلبانان پایگاه سوم شکاری شهید محمد نوژه به یاد شهید حسین یزدان دوست همدانی از شهدای جاوید الاثر دوران دفاع مقدس نام گذاری شده است تا یاد و راه ایثار و فداکاری قهرمانان آسمان ایران اسلامی در میان نسل جدید خلبانان زنده بماند.

استاندار همدان با یادآوری حمله هوایی ابتدایی دشمن در آغاز جنگ تحمیلی۱۲ روزه، تأکید کرد: در همان ساعات نخست، پایگاه هوایی شهید نوژه و شهر همدان هدف تهاجم قرار گرفت، اما روحیه انقلابی فرماندهان، جانفشانی خلبانان و مدیریت هوشمندانه فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) موجب شد تا در کمتر از دوازده روز، رژیم متجاوز به زانو درآید و درخواست آتش‌بس دهد که این پیروزی جلوه‌ای از ایمان، وحدت و هدایت الهی بود.

ملانوری شمسی با قدردانی از فرماندهی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه و کارکنان ارتش، گفت: حضور پرتوان نیروهای ارتش در کنار سپاه، دستگاه قضایی، نیروهای اطلاعاتی و شورای تأمین استان، موجب اطمینان خاطر و آرامش مردم استان شده است.

وی با تبریک به خلبانان دانش‌آموخته، برای آنان در مسیر خدمت به کشور آرزوی موفقیت کرد و از حضور همسر شهید بزرگوار یزدان‌دوست در مراسم یاد کرد و گفت: حضور خانواده‌های شهدا مایه افتخار و معنویت مجالس ماست؛ از درگاه خداوند متعال برای سلامتی و عزت ایشان و همه خانواده‌های شهدا دعا می‌کنیم.

آیین دانش آموختگان خلبانان پایگاه سوم شکاری شهید محمد نوژه با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه، فرماندار و امام جمعه کبودراهنگ، مسوولان نظامی و کارکنان پایگاه سوم شکاری شهید نوژه برگزار شد.

انتهای پیام/