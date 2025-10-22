به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در جلسه هیات نمایندگان این اتاق که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و نمایندگان وی در این اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، با ارائه گزارش وضعیت اقتصادی استان فارس افزود: بخش خصوصی واقعی نیازمند حمایت و بستر قانونی شفاف است و زمانی که سیستم اقتصادی پیچیده و پر از مقررات دست‌وپاگیر باشد، عملاً امکان فسادزایی بالا می‌رود و فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و صادرات، درگیر مسائل غیرضروری می‌شوند.

وی بیان کرد: دولت باید نقش تسهیل‌گر ایفا کند و بستر سالم برای فعالیت اقتصادی را فراهم آورد. در غیر این صورت، شاهد افزایش تعداد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که به معنای فاصله گرفتن جامعه از سلامت اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با گلایه از برخی از سیاست گذاری ها در حوزه اقتصاد کشور و برداشت سلیقه ای از برخی از قوانین در حوزه اقتصاد در کشور تأکید کرد: اقتصاد سیاه به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مطرح است و برخی از رفتارها گواه این است که سیاست‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیررسمی، ایجاد مانع در روند فعالیت فعالان اقتصادی شناسنامه دار را به دنبال دارد.

حمیدیان اظهارداشت: این درحالی است که در بحث قاچاق مسایلی از جمله مسائل ارزی و واردات و تامین کالا به‌راحتی امکان پذیر است، این وضعیت باعث ایجاد نابرابری در بازار و کاهش عدالت اقتصادی شده است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه سلیقه ای در بانک های استان در تخصیص تسهیلات به بخش تولید و صنعت بیش از استانهای دیگر است اضافه کرد: در شرایطی که استان فارس ظرفیت بالایی در کشاورزی، صنایع غذایی و صادرات محصولات دارد، نبود تسهیلات سرمایه‌گذاری و سخت‌گیری‌های اداری، روند توسعه را کند کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: اتاق بازرگانی ظرفیت‌های مهم و جایگاهی واقعی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گزارش هایی از خسارت های قطعی برق بر واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان افزود: خسارت بخش خصوصی از قطعی برق در استان بسیار زیاد و سخت، غم انگیز است و متاسفانه شاهد اقدام عملی برای حمایت و جبران این خسارت ها در بخش خصوصی نبودیم و حمایت قانونی کافی نیز در این زمینه وجود نداشت.

حمیدیان بیان داشت: بررسی‌های اتاق نشان می‌دهد بخش تولید استان با مشکلات جدی در حوزه انرژی، به‌ویژه افزایش قیمت برق و گاز، روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که سهم مصرف بخش صنعت از برق استان تنها ۶ درصد است و سه درصد آن در چهار واحد بزرگ صنعتی متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: با وجود سهم محدود صنایع در مصرف انرژی، فشار قیمتی عمده بر این بخش وارد می‌شود و این سیاست می‌تواند توان تولید و اشتغال را کاهش دهد.

اتاق بازرگانی بازوی اثرگذار در توسعه اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی تخصصی، می‌تواند در پیگیری مطالبات جمعی و فردی فعالان اقتصادی و همچنین در گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

کامران میرحاجی افزود: جایگاه اتاق بازرگانی در کشور و استان تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه آثار چندجانبه سیاسی، اجتماعی و ارتباطی نیز دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اظهار داشت: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، استان فارس توانسته با تلاش فعالان اقتصادی جایگاه مطلوبی در کشور کسب کند و این روند باید تقویت شود.

دادستان مرکز فارس تأکید کرد: یکی از مشکلات کشور، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی فعالان اقتصادی است؛ در حالی که تجربه چند دهه فعالیت بخش خصوصی می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و حتی اصلاح قوانین بسیار راهگشا باشد.

میرحاجی گفت: استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادی در کنار دانشگاهیان می‌تواند تصویری واقعی از مشکلات و راهکارهای بخش بازرگانی ارائه دهد. به ویژه در حوزه‌هایی همچون بازگشت ارزهای صادراتی، فرار مالیاتی و چالش‌های نظام بانکی، اتاق بازرگانی بهترین مرجع برای شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌ها است.

وی اضافه کرد: دادستانی استان خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای تحقق شعارسال، از بخش خصوصی حمایت کند و در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای پیشنهادهای اتاق بازرگانی را فراهم آورد.

بر اساس این گزارش، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به ارائه مشکلات حوزه اقتصاد و توسعه استان پرداختند. این جلسه با هدف بررسی مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت همکاری‌های قضایی و اجرایی برگزار شد.

انتهای پیام/