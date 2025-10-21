مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد؛
تامین اعتبار تکمیل دبیرستان عشایری شیراز از محل مالیاتهای نشاندار
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: ۱۰ پروژه ی آموزشی و مهارتی استان فارس با مشارکت ۲۵۰۰ مودی مالیاتی به طور کامل تأمین اعتبار شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا متنظری از مشارکت مؤثر مودیان مالیاتی در تأمین اعتبار پروژه های آموزشی استان فارس خبر داد و گفت: این پروژه ها به عنوان طرحهای منتخب برنامه «نشاندار کردن مالیاتها» با استقبال گسترده مردم و مشارکت داوطلبانه مودیان تأمین اعتبار شد.
وی اظهار کرد: ۴۱۴ مؤدی مالیاتی برای تامین مالی تکمیل دبیرستان شبانه روزی عشایری شهید بهشتی شیراز، مشارکت کردند و ۱۰۵ میلیارد ریال از مالیات پراداختی خود را جهت اتمام این پروژه اختصاص دادند .
منتظری اضافه کرد: برای تکمیل مجموعه خیریه آموزشی خانم اسکندری، تکمیل آموزشگاه خیریه ابراهیم دولتخواه فسا ، دبیرستان قاسم برکاتی دهنو گله دار ، خوابگاه آموزشکده فنی و حرفه ای فیروزآباد و ۵ پروژه دیگر آموزشی ، ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده بود که تامین اعتبار آن با مشارکت ۲۵۰۰ مودی مالیاتی بصورت کامل محقق گردید.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به علاقهمندی مردم به طرحهای آموزشی و مهارتی افزود: مشارکت داوطلبانه مودیان در انتخاب این پروژه نشان داد هرگاه شهروندان بدانند مالیات پرداختی آنان صرف ساخت تجهیز مدارس و توسعه آموزشی میشود، اعتماد و آرامش بیشتری پیدا میکنند و خود را شریک توسعه میدانند.
وی تأکید کرد: زمانی که شهروندان بهطور عینی آثار مالیات خود را در زندگی خود مشاهده میکنند، احساس میکنند در ساختن آینده جامعه خود نقش مستقیم و مؤثری دارند. این باور، نهتنها اعتماد عمومی را تقویت میکند، بلکه عاملی بازدارنده در برابر کمتوجهی به تکالیف مالیاتی است. بیتردید، موفقیت طرح «نشاندار کردن مالیات» میتواند زمینهساز شکلگیری یک نظام مالیاتی عادلانه، کارآمد و مردمی باشد که توسعه همهجانبه کشور، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، را تسریع میکند و چنین رویکردی پشتوانهای ارزشمند برای تداوم این سیاست در آینده خواهد بود.
گفتنی است در طرح «نشاندار کردن مالیات»، برای دومین سال پیاپی مودیان اشخاص حقیقی این امکان را پیدا کردند که هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، خودشان انتخاب کنند مالیات پرداختیشان در کدام پروژه نیمه تمام هزینه شود.