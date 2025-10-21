شیراز میزبان اجرای اپرای ایرانی «داستان شهریار» است

به گزارش ایلنا، اپرای ایرانی «داستان شهریار» را می‌توان تلاشی برای همنشینی هرچه بیشتر موسیقی و نمایش دانست. نمایشی که تلاش کرده با محور قرار دادن موسیقی کودک و موسیقی دستگاهی، نگاهی نو هم به موسیقی ایرانی داشته باشد.

‌اینها را می‌توان در کنار منظومه اشعار این اثر که توسط احسان افشاری سروده شده از نقاط برجسته این اثر دانست. اشعاری با محتوای روزآمد که تلاش می‌کند موسیقی فاخر را به‌جامعه هدف خود بخصوص کودکان ارایه کند. از دیگر ویژگی‌های این نمایش می‌توان به چیدمان و گرافیک قابل‌توجه و به روز صحنه اشاره کرد که با هدف حفظ‌شان مخاطب انجام شده است. این پروژه را در برشی دیگر می‌توان تلاشی برای تقویت شناخت و قدرت درک و تشخیص کودکان نسبت به موسیقی ایرانی دانست، تلاشی که می‌خواهد خلاقیت و قدرت تشخیص کودکان را بطور همزمان مورد‌توجه و پیشرفت قرار دهد.

‌از نگات قابل‌توجه این اجرا می‌توان به حضور چشمگیر هنرمندان شیرازی اشاره کرد، بطوری که حداقل ٨٠ درصد از دست‌اندرکاران این اثر هنری از هنرمندان شیراز هستند. براساس اعلام متولیان در این اثر ۴۰ نوازنده و بازیگر روی صحنه و ۷۰ نفر دیگر هم در پشت‌صحنه درگیر هستند تا کاری فاخر به نتیجه برسد.

‌براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اپرای نمایشی «داستان شهریار» به مدت ۸ شب در شیراز اجرا خواهد داشت که تاکنون ۵ شب آن گذشته است. با‌این‌حال دست‌اندرکاران اجرای برنامه تلاش می‌کنند تا این اجرا به ١٠ شب برسد.

از دیگر نکات قابل‌توجه این نمایش می‌توان به حضور گلاب آدینه به‌عنوان نماینده نسل طلایی سینما در کنار جوانان، نوجوانان و کودکان دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ اشاره کرد که فضایی برای تبادل تجربه به نسل‌های بعدی را فراهم کرده است.

در همین ارتباط محمد رضازاده، بازیگر و از دست‌اندرکاران اپرای نمایشی شهریار اظهارداشت: این اپرا با عنوان اپرای ایرانی شهریار شناخته می‌شود زیرا بخشی از کار به روایتگری اختصاص دارد و مشابه نمایش‌های قدیمی ایرانی مانند تعزیه طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه متن این اثر نمایشی به‌صورت منظوم و توسط احسان افشاری سروده شده است، گفت: داستان شهریار به‌کارگردانی گلاب آدینه و آهنگسازی، بازیگری و نوازندگی علی قمصری اجرا شده که با استقبال چشمگیر مخاطبان نیز مواجه شده است.

‌رضازاده استقبال مردم شیراز از اجرای این اپرای نمایشی را گروه شگفت‌انگیز و فراتر از انتظار توصیف کرد و گفت: حضور هنرمندان و بازیگران شیرازی در این کار توانمندی‌های هنری این شهر را به خوبی به نمایش گذاشت.

وی در تشریح محتوای نمایش داستان شهریار نیز توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: داستان اپرا در مورد یک معلم موسیقی است که برای آموزش کودکان به آموزشگاهی دعوت می‌شود و خلاقیت آن‌ها را شکوفا می‌کند؛ اما در این مسیر با چالش‌هایی هم مواجه می‌شود.

به گفته رضازاده، یکی از چالش‌ها، شهردار شهر است که نقش منفی داستان را دارد و شهرزاد قصه را گروگان می‌گیرد.

بازیگر و خواننده نمایش داستان شهریار با بیان اینکه کودکان می‌توانند به‌واسطه همذات‌پنداری با شخصیت‌های کودک از اجرای نمایش لذت ببرند؛ اظهارداشت: این اپرا بر اهمیت هنر و مخالفت با‌تعصب و محدودیت‌های ذهنی در مواجهه با موسیقی تاکید دارد و نشان می‌دهد که هنر می‌تواند دریچه‌ای برای خلاقیت و شکوفایی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علی قمصری در این اجرا از تمام دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی فولک استفاده کرده و مخاطب طی یک ساعت و نیم اجرای اپرا، با لهجه‌ها و سبک‌های متنوع موسیقی ایرانی آشنا می‌شود.

رضازاده درادامه خواستار توجه بیشتر به تامین زیرساخت‌های موسیقی در شهر شیراز شد و گفت: میزبانی شیراز و تیم برگزارکننده عالی بود؛ تنها نکته قابل بهبود، تامین سالنی بزرگ و تخصصی برای نمایش‌های موزیکال و اپرا است تا امکان طراحی بهتر صحنه و نورپردازی فراهم شود.

