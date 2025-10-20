پروژه ۱۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن جهرم افتتاح و تحویل متقاضیان شد

به گزارش ایلنا، این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع ساخته شده و شامل ۱۶۰ واحد دوخوابه برای متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس، درباره جزئیات پروژه گفت:پروژه نخلستان با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساختمانی اجرا شده است. تمامی مراحل اجرایی شامل طراحی نورگیری واحدها، محوطه‌سازی، فضای سبز، دیوارکشی و انشعابات تکمیل شده است.

محمدمهدی عبداللهی با اشاره به اینکه میزان آورده هر متقاضی ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و تسهیلات بانکی ۶۵۰ میلیون تومان برای هر واحد است، افزود: در استان فارس بیش از ۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال اجراست و همکاری بانک‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل پروژه‌ها ضروری است.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،نیز گفت:تمرکز اصلی وزارت راه و شهرسازی، اتصال سریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن به نظام بانکی برای تأمین تسهیلات است تا واحدها در زمان مقرر تحویل متقاضیان شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اجرای موفق پروژه گفت: ببا همکاری وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران، امروز شاهد بهره‌برداری از این پروژه موفق در قالب قانون جهش تولید مسکن هستیم. امیدواریم در سراسر کشور و استان فارس شاهد اجرای پروژه‌های مشابه و مردمی باشیم تا مردم سریع‌تر صاحب خانه شوند.

محمدرضا رضایی‌کوچی ادامه داد: ما از دولت انتظار نداریم خودش خانه بسازد، چرا که مردم توانایی انجام این کار را دارند. کافی است دولت با واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی از آنان حمایت کند. باید زمین در اختیار متقاضیان قرار گیرد و تسهیلات لازم فراهم شود تا خودشان اقدام به ساخت خانه کنند. با تحقق این مهم و رفع موانع، در سراسر کشور شاهد ساخت و بهره‌برداری واحدهای مسکونی بیشتری خواهیم بود.

