خبر تعطیلی مرکز ترک اعتیاد بانوان شهرستان اراک تکذیب شد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: مرکز ترک اعتیاد بانوان شهرستان اراک در مجتمع شایستگان بهزیستی فعال است و خبر تعطیلی آن صحت ندارد. این مرکز با مجوز رسمی و تحت نظارت اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایلنا، سعید کلهر افزود: در حال حاضر 35 زن از مرکز ترک اعتیاد بانوان شهرستان اراک، خدمات این بخش را دریافت می‌کنند. این مرکز توسط کارشناسان کارآزموده و متعهد اداره می‌شود و خدمات درمانی و حمایتی به صورت مستمر به مددجویان ارائه می‌گردد.

وی به موضوع فعالیت مرکز ترک اعتیاد در حوزه مردان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در ارتباط با مرکز ترک اعتیاد مردان شهرستان نیز باید عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت قانونی، امکان صدور مجوز برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار داشت: در هفته آینده تیمی از تهران برای بررسی وضعیت مرکز ترک اعتیاد ماده 16 استان مرکزی به اراک سفر می‌کنند و احتمال دارد مسئولیت اداره این مرکز به شهرداری اراک واگذار شود.

