۲۹ مهر تا ۲۹ آبان برپا می شود؛
کرملین کازان میزبان نمایشگاه عکس جاذبههای شیراز
رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز گفت: نمایشگاه عکس جاذبههای این شهر کهن از ۲۹ مهر تا ۲۹ آبان سال جاری در مجموعه میراث جهانی کرملین کازان، جمهوری تاتارستان روسیه، با هدف معرفی ظرفیتهای تمدنی شیراز و در قالب بستری برای تعامل فرهنگی میان دو شهر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، هاشم مظاهریزاده از برگزاری نمایشگاه عکس جاذبههای مذهبی، فرهنگی و تاریخی این کلانشهر در مجموعه میراث جهانی کرملین کازان، جمهوری تاتارستان روسیه خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه از ۲۹ مهر تا ۲۹ آبان سال جاری بههمت ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز و همکاری شهرداری کازان و مدیریت مجموعه میراث جهانی کرملین کازان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رویداد در چارچوب توسعه تعاملات فرهنگی بینالمللی طراحی شده است، افزود: در این نمایشگاه مجموعهای از آثار تصویری جاذبههای مذهبی، فرهنگی و تاریخی شیراز بههمراه اطلاعات مرتبط با تاریخ، فرهنگ و مفاخر شیراز ارائه میشود تا بازدیدکنندگان با دورههای پایتختی، پیشینه معماری و زمینههای تمدنی مهد فرهنگ و تمدن ایراناسلامی بیشتر آشنا شوند.
مظاهریزاده تصریح کرد: شهرداری شیراز با شهرداری کازان در قالب عضویت در اتحادیه شهرهای تاریخی و انجمن کلانشهرهای مهم جهان متروپلیس تعاملات و مناسبات دوستانهای داشته و این همکاری مشترک، بهویژه با توجه به جایگاه کلیدی کازان بهعنوان بنیانگذار انجمن شهرداریهای بریکسپلاس، میتواند نقش سازندهای در گسترش و همکاریهای دوجانبه بین دو شهر داشته باشد.
رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: این رویداد در محوطه ارگ تاریخی کرملین کازان که از مهمترین مراکز فرهنگی جمهوری تاتارستان است برگزار میشود؛ مجموعهای ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو از سال ۲۰۰۰ که یکی از محورهای فرهنگی و تاریخی روسیه محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه این برنامه ششمین رویداد فرهنگی شهرداری شیراز در چهار سال اخیر است که با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، صنایعدستی و بزرگداشت مفاخر شیراز انجام شده، یادآور شد: پیش از این پنج رویداد در شهرهای حیدرآباد هند، سئول کرهجنوبی (دو سال متوالی)، پچ مجارستان و اسلامآباد پاکستان برگزار شده است که رویکرد مشترک همه آنها تقویت مراودات فرهنگی و معرفی هویت تاریخی شیراز در سطح جهانی بوده است.
مظاهریزاده تأکید کرد: در برنامههای پیشین تلاش شد پوشش رسانهای مؤثری در شهرهای میزبان فراهم شود تا فرهنگ و هنر شیراز از مسیر تعاملات هنری برای مخاطبان بینالمللی در دسترستر شود. در کازان نیز تلاش خواهد شد این همکاری با رسانههای محلی ادامه یابد تا حلقه ارتباطی میان دو شهر استوارتر شود.