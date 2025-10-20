در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
هشدار نسبت به فشار بیسابقه اقتصادی بر جامعه کارگری/ کارگران به ریال دستمزد می گیرند و به دلار خرج میکنند
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نسبت به فشار بیسابقه اقتصادی بر جامعه کارگری هشدار داد.
بهرام ذنوبیتبار در گفت و گو با ایلنا گفت: فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران به شدت افزایش یافته و جامعه کارگری امروز در یکی از سختترین دورانهای خود قرار گرفته است. کارگران با ریال دستمزد میگیرند اما باید هزینههای زندگی را با دلار ۱۰۷ هزار تومانی تأمین کنند. این تناقض، عملاً سفره کارگران را کوچکتر و زندگی آنان را دشوارتر کرده است.
وی افزود: امروز کارگران برای تأمین مسکن در شرایطی هستند که حتی اجارههای سنگین، بخش زیادی از حقوق آنان را میبلعد. خانوادههای کارگری در پرداخت هزینههای تحصیل فرزندان خود، از شهریه و سرویس مدرسه گرفته تا خرید نوشتافزار، با مشکلات جدی روبهرو هستند. بسیاری از خانوادهها ناچارند میان نیازهای ضروری زندگی یکی را انتخاب و دیگری را قربانی کنند.
ذنوبیتبار ادامه داد: این فشارها تنها به اقتصاد خانوار محدود نمیشود، بلکه به مشکلات اجتماعی عمیقتری منجر شده است. افزایش تنشهای خانوادگی، رشد آمار طلاق و فروپاشی بنیان خانوادهها بخشی از پیامدهای مستقیم فشار اقتصادی بر جامعه کارگری است. در حالی که کارگران شریفترین و زحمتکشترین قشر جامعه هستند، امروز امنیت روانی و اجتماعی آنان بیش از پیش تهدید میشود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس تأکید کرد: با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید از همه نظر به فکر نیروی انسانی باشد که سرمایه ملی به شمار میروند، متأسفانه بیش از گذشته با بخشنامههای بدون پشتوانه، فشار اقتصادی را بر کارگران زحمتکش افزایش داده است.
وی اظهار کرد: امروز کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی ناشی از گرانی و نرخ دلار ۱۰۷ هزار تومانی، با تصمیمات و بخشنامههای بدون پشتوانه نیز روبهرو هستند. یکی از این موارد، بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی در زمینه اصلاح عناوین شغلی است که متأسفانه بار مالی سنگینی را بر دوش کارگران تحمیل کرده است.
به گفته ذنوبیتبار، بخش زیادی از کارفرمایان این بخشنامهها را نمیپذیرند و در نهایت کارگر مجبور میشود شخصاً هزینه اصلاح عناوین شغلی خود را پرداخت کند. این در حالی است که بسیاری از کارگران بعد از ۲۰ سال کار سخت و طاقتفرسا، برای بهرهمندی از حقوق قانونی خود ناچارند مبالغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی بپردازند. این یعنی کارگری که باید این پول را برای زخم زندگی، هزینه مسکن، تحصیل فرزندان، درمان و نیازهای اولیهاش خرج کند، مجبور است آن را دو دستی تقدیم سازمان تأمین اجتماعی کند.
وی تصریح کرد: این شرایط، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده و عملاً زندگی آنان را با بحران مواجه ساخته است. کارگران شریف کشور نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی و بخشنامههایی شوند که نه تنها کمکی به آنان نمیکند، بلکه معیشت و آیندهشان را تهدید می کند.
ذنوبیتبار با اشاره به ضرورت بازنگری در تصمیمات اخیر افزود: انتظار جامعه کارگری این است که دولت و سازمان تأمین اجتماعی با تجدیدنظر فوری در این بخشنامهها، مسیر قانونی و عادلانهای برای اصلاح عناوین شغلی پیشبینی کنند تا بار مالی آن بر دوش کارگران نیفتد. حفظ کرامت و معیشت کارگران باید اولویت اصلی تصمیمگیران باشد.
وی تأکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که دولت و مجلس با درک شرایط واقعی زندگی کارگران، سیاستهای حمایتی فوری را در حوزه دستمزد، مسکن، آموزش و درمان تدوین کنند. تنها در این صورت است که کارگران میتوانند با انگیزه و آرامش خاطر به نقش اساسی خود در تولید و سازندگی کشور ادامه دهند.