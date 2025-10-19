فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛
پرونده دزد دوچرخهها در شیراز بسته شد
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفهای و کشف ١۵ فقره سرقت دوچرخه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی پایگاه تجسس با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند دراینخصوص یک سارق حرفهای را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام گرفته به ١۵ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: دراینخصوص ٢ دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.
این مقام انتظامی با اعلام اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، به شهروندان توصیه کرد هشدارهای پلیس درخصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس١١٠ اطلاع دهند.