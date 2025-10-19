خبرگزاری کار ایران
معاون راهداری استان خبرداد:

آغاز شانه‌سازی محور گنبدکاووس – مراوه‌تپه در گلستان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از آغاز عملیات گسترده شانه‌سازی در محور ارتباطی گنبدکاووس به مراوه‌تپه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بخشنده کردن راهها، بهبود کیفیت مسیر و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای خبرداد.

به گزارش ایلنای گلستان، سلیم اصغری با اشاره به آغاز شانه‌سازی محور گنبد به مراوه تپه، اظهارداشت: عملیات شانه‌سازی محور شامل تسطیح، رگلاژ و اصلاح شیب شیروانی و تقویت بستر شانه‌ها با مصالح مناسب و تثبیت شانه‌های خاکی مسیر و نقاطی که به دلیل فرسایش یا عبور آب‌های سطحی دچار آسیب‌دیدگی شده بودند، می‌شود. 

به گفته وی، این عملیات با بهره‌گیری از نیروهای تخصصی راهداری و ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین اداره کل شامل بولدوزر، بیل مکانیکی، گریدر، لودر، کامیون و مصالح مورد استفاده از منابع محلی و مصالح قرضه کناره راه در حال اجراست. 

اصغری افزود: این پروژه بخشی از برنامه جامع نگهداری و ارتقاء ایمنی راه‌های استان گلستان است که با نظارت مستمر کارشناسان فنی و همراهی مردم منطقه در حال اجراست. 

وی ادامه داد: محور گنبد-مراوه تپه از راه‌های ارتباطی مهم شرق استان است که روزانه حجم قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین را به همراه دارد و با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه، عرض کم شانه‌هاو احتمال بروز حوادث ناشی از خروج خودروها از مسیر اصلی، اجرای عملیات شانه‌سازی در این محور از اولویت‌های عملیات راهداری محوری استان محسوب می‌شود. 

وی افزود: اکیپ‌های راهداری با رعایت اصول ایمنی کارگاهی، نصب علائم هشداردهنده و مدیریت ترافیک در حین عملیات، تلاش کردند تا کمترین اختلال در عبور و مرور وسایل نقلیه ایجاد شود.

