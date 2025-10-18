مثلث مرگ در جاده های فارس قربانی می گیرد/ تخریب کامل خودروها در تصادفات

به گزارش خبرنگار ایلنا، استان فارس با وجود گسترده‌ترین شبکه‌های جاده‌ای کشور در صدر استان‌های حادثه‌خیز از نظر تصادفات رانندگی قرار دارد. مسیرهای طولانی، جاده‌های کوهستانی، سرعت‌های بالا و خطای انسانی، ترکیبی مرگبار را شکل داده که جان شهروندان و مسافران را در این استان تهدید می‌کند.

در هفته منتهی به ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، چندین سانحه رانندگی در محورهای مختلف استان فارس رخ داد که تلفات سنگینی به دنبال داشت. در ادامه، مهم‌ترین این حوادث را می‌خوانید:

۲۲ مهرماه در محور فسا – داراب، برخورد دو خودروی سواری با یک دستگاه کامیون منجر به مرگ پنج نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا شد؛ حادثه‌ای تلخ که جامعه درمانی استان را در اندوه فرو برد.

محور سپیدان – شیراز نیز شاهد حادثه‌ای مرگبار بود؛ ۲۴ مهرماه سانحه ای میان دو خودرو پژو ۲۰۶ و پژو پارس رخ داد که در آن پنج نفر جان باختند و سه نفر مصدوم شدند. شدت برخورد به حدی بود که عملیات رهاسازی اجساد ساعت‌ها به طول انجامید.

در محور استهبان – نی‌ریز نیز صبح جمعه ۲۵ مهرماه، تصادف شدید یک دستگاه پژو ۴۰۵ با وانت نیسان در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم، دو کشته و شش مصدوم برجای گذاشت.

در محور مرودشت – درودزن، برخورد سه خودرو باعث کشته شدن سه نفر و مجروحیت یک نفر شد. همچنین در محور بابامیدان – یاسوج، تصادف میان خودروهای پژو ۴۰۵، پژو پارس و Z۳۰۰ به مرگ یک نفر و مصدومیت ده نفر انجامید.

در محور کازرون – قائمیه نیز برخورد دو دستگاه پراید پنج مصدوم برجای گذاشت و در محور آباده طشک – نی‌ریز، برخورد یک پراید با کامیون موجب آسیب‌دیدگی پنج نفر شد.

کارشناسان، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های نابجا، بی‌توجهی به علائم هشداردهنده و خستگی رانندگان را مهم‌ترین عوامل این حوادث عنوان کرده‌اند.

تصادفات ناشی از خطای انسانی، شرایط جاده‌ها و وضعیت فنی خودروهاست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به تصادفات اخیر در استان گفت: تصادف و سانحه جاده‌ای تلخ و ناگوار است هر چند پدیده جدیدی نیست، در فارس هم متاسفانه با توجه به طول راه‌ها و شرایط جغرافیایی، تعداد تصادفات و تلفات متناسب با سهم استان از شبکه حمل و نقل کشور است.

محمود رضایی کوچی در گفت و گو با ایلنا افزود: وقوع تصادفات در نقاط خاص، اهمیت بررسی و اصلاح آن محل‌ها را نشان می‌دهد و تصادف به معنای حادثه آنی است و اگر پیش‌بینی قطعی برای زمان و مکان آن امکان‌پذیر بود، می‌توانست مانع وقوع آن شد.

رضایی کوچی ادامه داد: بررسی‌های راهداری نشان می‌دهد تصادفاتی در محورهای مختلف استان رخ داده است که عمدتاً شامل خودروهای سواری و وانت نیسان بوده و سرعت بالا و عدم رعایت فاصله از عوامل اصلی این حوادث بوده است.

وی افزود: کمیسیون ایمنی راه‌ها موضوع را بررسی خواهد کرد و همه عوامل موثر در تصادفات از جمله خطای انسانی، شرایط جاده و سرعت خودروها کنترل می‌شود تا از وقوع حوادث جلوگیری شود؛ همچنین علت وقوع حوادث پس از کارشناسی دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به اهمیت طراحی و عرض جاده‌ها گفت: خود جاده به تنهایی عامل تصادف نیست و اقدامات عمرانی مانند تعریض مسیرها، ایجاد خطوط جداکننده رفت و برگشت و کنترل سرعت، نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد. همچنین رعایت سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان می‌تواند ریسک تصادف را به حداقل برساند.

رضایی کوچی تصریح کرد: بسیاری از تصادفات اخیر در محورهای فرعی و روستایی رخ داده و برخی نیز در شهرها، از جمله شیراز، اتفاق افتاده است. بخشی از تلفات شهرها مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است که اغلب از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند.

وی همچنین به اقدامات عمرانی در استان اشاره کرد و گفت: طول جاده‌های فارس حدود ۲۳ هزار کیلومتر است و پروژه‌های بزرگی از جمله ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌ها در مسیرهای مختلف استان در حال اجرا است. این پروژه‌ها شامل مسیرهای شیراز به فیروزآباد، لار و جهرم، داراب و سایر محورهای ارتباطی با استان‌های مجاور است که با تکمیل آن‌ها، زمان سفر کاهش یافته و ایمنی افزایش می‌یابد.

رضایی کوچی با اشاره به اهمیت کنترل شرایط جاده‌ها، مدیریت سرعت و رعایت قوانین تاکید کرد و افزود: اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: ترکیب اقدامات فنی، عمرانی و فرهنگی رانندگی و نظارت دقیق می‌تواند میزان تصادفات و تلفات را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و مسئولان استان تمام تلاش خود را برای ایمن‌سازی راه‌ها و کاهش حوادث انجام می‌دهند.

معاون عمرانی استاندار فارس به تشریح وضعیت جاده‌ها و پروژه‌های در حال اجرا پرداخت و گفت: استان فارس به لحاظ اعتبار عمرانی خاص جاده ها و حجم عملیات راهسازی و راهداری در صدر استانهای کشور است و بزرگراه‌ها و تونل‌های متعددی در مسیرهای مختلف اجرا کرده است. محورهایی مانند شیراز به فیروزآباد، لار و جهرم، داراب و مسیرهای ارتباطی با استان‌های همجوار، در حال توسعه هستند.

وی یادآور شد: سرعت نامناسب، عدم رعایت فاصله، خطای انسانی و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی از عوامل اصلی حوادث هستند. حتی در جاده‌های با عرض مناسب و سرعت مجاز، خطای انسانی می‌تواند باعث تصادف شود و بنابراین اقدامات عمرانی و ایجاد جداسازهای فیزیکی می‌تواند از تبدیل خطای انسانی به حادثه جلوگیری کند.

رضایی کوچی با اشاره به حوادث اخیر که منجر به فوت چندین پزشک و کادر درمان دانشگاه علوم‌پزشکی فسا شد ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان و خانواده های آنها، تصریح کرد: این حوادث تلخ و ناگوار است و مسئولان باید با اقدامات فوری و پیشگیرانه مانع تکرار آن شوند.

وی تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، کنترل سرعت و طراحی مناسب جاده‌ها نقش کلیدی در کاهش تصادفات دارد و استان فارس با اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و ایمنی تلاش می‌کند تلفات جاده‌ای را کاهش دهد.

معاون عمرانی استاندار فارس گفت: با تکمیل پروژه‌های بزرگراهی و تونلی، افزایش جداسازی مسیر رفت و برگشت و رعایت استانداردهای ایمنی، زمان سفر کاهش می‌یابد و ایمنی در مسیرها افزایش پیدا می‌کند و مسئولان استان تمام تلاش خود را برای حفظ جان شهروندان به کار می‌گیرند.

خودروها در تصادفات اخیر به‌طور کامل مچاله شدند

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به افزایش تصادفات جاده‌ای در استان فارس گفت: متأسفانه آمار تصادفات در فارس پایین نیست و دلایل متعددی در بروز این حوادث نقش دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به استاندارد نبودن جاده‌های مواصلاتی و کیفیت پایین خودروها اشاره کرد.

سیداسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا افزود: متأسفانه جاده‌های استان فارس از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نیستند و از سوی دیگر، کیفیت خودروهای داخلی نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد. در بسیاری از تصادفات اخیر، خودروها به‌طور کامل از بین رفته‌اند که نشان‌دهنده پایین بودن سطح ایمنی ساخت آن‌هاست.

به گفته حسینی، کیفیت خودرو باید به گونه‌ای باشد که در صورت بروز خطای انسانی، میزان آسیب به حداقل برسد، نه اینکه کل وسیله نقلیه مچاله شود.

نماینده شیراز و زرقان در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مصوباتی داشته تا امکان واردات خودروهای باکیفیت‌تر فراهم شود. متأسفانه انحصاری که طی دهه‌های گذشته در بازار خودرو وجود داشته، مانع شکل‌گیری فضای رقابتی شده و در نتیجه، کیفیت خودروهای داخلی به سطح استانداردهای جهانی نرسیده است.

حسینی افزود: رقابت سالم در صنعت خودروسازی می‌تواند موجب ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و در نهایت کاهش تلفات جاده‌ای شود.

وی همچنین بر ضرورت دقت و جدیت پلیس در برخورد با رانندگان متخلف تأکید کرد و گفت: تخلفاتی که منجر به جرم و حوادث رانندگی می‌شوند باید با حساسیت بیشتری پیگیری شوند. پلیس می‌تواند با رصد رانندگانی که سابقه تخلف دارند و یا رفتار پرخطر از خود نشان می‌دهند، از بروز بسیاری از حوادث پیشگیری کند.

نماینده شیراز و زرقان در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار کیفیت جاده و خودرو، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار، آمادگی و تمرکز رانندگان در حین رانندگی است. راننده باید شش‌دانگ حواسش به جاده باشد. رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حواس‌پرتی و رعایت اصول رانندگی می‌تواند بخش قابل توجهی از نواقص جاده و خودرو را جبران کند.

عضو هیأت رئیسه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موضوع تصادفات چندوجهی است و نمی‌توان تنها یک عامل را مقصر دانست، گفت: هم‌اکنون نمایندگان فارس پیگیر بهبود وضعیت جاده‌ها هستند و مسئولان اجرایی استان و شهرستان‌ها نیز باید فعال‌تر پای کار بیایند تا بتوان در حد مقدورات، کیفیت مسیرها را ارتقا داد.

حسینی درباره وضعیت جاده سیخ‌دارنگون نیز گفت: شخصاً در این مدت پیگیری‌های متعددی در سطح ملی و استانی داشته‌ام و جلسات مختلفی با مدیرکل راهداری کشور و استان برگزار شده است. بخش‌هایی از پروژه پیشرفت خوبی داشته اما در برخی نقاط، به‌ویژه در گردنه سینه سفید، به دلیل رانش زمین پیشرفت کند بوده است. از ابتدا برای این محور عرض زیادی حدود ۲۴ متر تعریف شده بود که تأمین بودجه آن دشوار بود و در ادامه ناچار شدند عرض مسیر را کاهش دهند تا پروژه به‌تدریج تکمیل شود.

وی تأکید کرد: مسئولان اجرایی استان و شهرستان باید در انتخاب پیمانکاران و نظارت بر اجرای پروژه‌ها فعال‌تر و حساس‌تر عمل کنند تا روند کار تسریع شود.

خطای انسانی عامل اصلی حوادث جاده‌ای و فوت پزشکان در فارس

رئیس سازمان اورژانس استان فارس نیز در گزارشی از وضعیت تصادفات جاده‌ای استان گفت: امسال تعداد مأموریت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و بیشترین دلیل این حوادث، خطای انسانی رانندگان بوده است، همزمانی چند تصادف اخیر در فارس نشان‌دهنده این است که عوامل انسانی نقش برجسته‌ای در وقوع حواث دارند.

مسعود عابد در گفت و گو با ایلنا با اشاره به حادثه فسا – داراب توضیح داد: در این تصادف انحراف خودرو رخ داده و راننده عامل اصلی بوده است، اما به طور کلی در اکثر تصادفات استان، خطای انسانی بیشترین نقش را ایفا کرده است.

وی افزود: موضوع جاده‌های ناایمن و کیفیت خودروها نیز در بروز حوادث مؤثر است، اما حیطه بررسی سازمان اورژانس بیشتر خدمت‌رسانی پس از حادثه است و تمرکز بر کاهش فوت و جراحات ناشی از تصادفات است.

رئیس سازمان اورژانس فارس با تأکید بر اهمیت جان مردم گفت: ما همیشه به دنبال این هستیم که پس از وقوع حادثه، سریع‌ترین و مؤثرترین خدمت‌رسانی را انجام دهیم.

وی افزود: وقتی همکاری بین سازمان‌های راهداری، پلیس، اورژانس و هلال احمر وجود داشته باشد، توانسته‌ایم در برخی مسیرها میزان مرگ و میر ناشی از شدت تصادفات را کاهش دهیم.

وی به حادثه فیروزآباد نیز اشاره کرد و گفت: در این تصادف عوامل متعددی دخیل بودند؛ از جمله خطای انسانی راننده، مسائل فنی خودرو و مشکلات ترابری. با وجود این، اقدامات پویشی که امسال اجرا شد، توانست در کاهش تعداد فوتی‌ها و شدت تصادفات مؤثر باشد.

عابد در ادامه افزود: برخی اقدامات موفق بوده و برخی نقاط نیز مغفول مانده‌اند، اما روند کلی نشان می‌دهد که این پویش اثرگذاری مثبتی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: جان انسان‌ها با ارزش‌ترین دارایی ماست و حوادث جاده‌ای باعث رنج شدید مردم و مسئولان می‌شود، اما تلاش‌ها برای کاهش تلفات ادامه دارد.

رئیس سازمان اورژانس فارس در پایان تأکید کرد: با وجود نقص سیستم‌های جاده‌ای و مشکلات خودروها، اورژانس و سازمان‌های همکار تلاش می‌کنند با هماهنگی و خدمت‌رسانی سریع، اثرات جانبی این حوادث را به حداقل برسانند و میزان فوتی‌ها کاهش یابد.

