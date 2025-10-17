خبرگزاری کار ایران
بارش‌های رگباری و آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها در غرب مازندران

بارندگی‌های شدید در غرب مازندران، موجب آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها و افزایش خطر طغیان رودخانه‌ها در شهرهایی چون نوشهر و چالوس شده است.

به گزارش ایلنا، بارندگی‌های شدید و رگباری که از چند روز پیش وارد استان مازندران شده، باعث ایجاد مشکلات زیادی در غرب این استان، به ویژه در شهرهای نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و نور شده است. از شب جمعه، با شدت گرفتن این بارش‌ها، آبگرفتگی معابر عمومی در این مناطق افزایش یافته و اختلالات زیادی در تردد خودروها و رفت‌وآمد مردم به وجود آورده است.

باران‌های شدید علاوه بر آبگرفتگی، باعث بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و ایجاد خطر طغیان در برخی نواحی شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که شدت بارش‌ها در مناطق مختلف، از جمله در معابر درون‌شهری و برون‌شهری، باعث کندی حرکت خودروها و افزایش ترافیک شده است.

در برخی مناطق، به ویژه در نوشهر و چالوس، بارش‌های رگباری سبب غافلگیری مسافران و ترافیک سنگین در خیابان‌ها شده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بارش‌ها ادامه یابد و وضعیت جوی در روزهای آینده همچنان ناپایدار باقی بماند.

طبق گزارش‌های هواشناسی، در روزهای جمعه و شنبه، در نواحی ساحلی و میان‌بند مازندران وضعیت نیمه‌ابری با رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات، وضعیت غالباً مه‌آلود خواهد بود. همچنین، از روز یکشنبه و دوشنبه، شرایط صاف تا نیمه‌ابری و بدون بارش‌های گسترده پیش‌بینی می‌شود.

در روز سه‌شنبه، وزش باد و بارش پراکنده باران در مناطق غربی استان پیش‌بینی می‌شود که از شب به تدریج شدت می‌یابد. چهارشنبه هم بارش‌ها ادامه دارد، به ویژه در مناطق ساحلی و دامنه‌ها  که با کاهش دما و وزش باد همراه خواهد بود.

با توجه به پیش‌بینی‌ها، مسئولان محلی به ساکنان و مسافران توصیه کرده‌اند که از تردد غیرضروری در مناطق پرآب و خطرناک خودداری کنند و به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند.

