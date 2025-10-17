خبرگزاری کار ایران
برخورد قاطع دستگاه قضا با سارقان سوخت؛ محکومیت ۱۷ متهم در پرونده بندر شهید رجایی

رییس‌کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمان پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز جمعه با اشاره به اینکه این شبکه سازمان‌یافته در هفت نقطه به خطوط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی تعرض کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهمان با انشعاب‌گیری از این خطوط، مبادرت به برداشت سوخت کرده و پس از انتقال سوخت‌ها به انبارها و مخازن ایجاد شده در یکی از روستاهای حاشیه شهر بندرعباس، نهایت محموله‌ها را از طریق خودروهای سواری مجهز به مشک پلاستیکی برای انتقال به دریا و قاچاق به بندر کلاهی ارسال می‌کردند.

وی اظهار کرد: با صدور دستور قضایی و شناسایی عوامل اصلی این شبکه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات هرمزگان، ۱۷ متهم دستگیر شدند و پرونده مربوطه پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.

قهرمانی افزود: به موجب رأی صادره از دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، هر یک از متهمان این پرونده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمان این پرونده بیش از پنج‌هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: دادگاه با هدف متلاشی کردن این باند قاچاق سوخت، هر یک از متهمان را به صورت جداگانه و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان‌های مختلف و به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور محکوم کرده است.

