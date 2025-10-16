به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه هتل لاله سنندج اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های گردشگری تنها با اتکا به تسهیلات ممکن نیست و نیازمند اراده جدی سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه، برای تسریع در روند اجرا، می‌توان از ورود سرمایه‌گذار دوم بهره برد افزود: همچنین باید اولویت را بر بهره‌برداری سریع از پروژه‌ها گذاشت تا از افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود.

صالحی‌امیری تصریح کرد:با بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری، امکان بازپرداخت تسهیلات نیز آسان‌تر می‌شود.

رشد گردشگری خارجی و معرفی بین‌المللی کردستان

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به آمار گردشگری کشور در نیمه نخست سال جاری گفت: بیش از ۳.۵ میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد قابل توجه گردشگری خارجی است.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش مدت اقامت گردشگران در استان‌ها، از اجرای طرح ملی تولید محتوای سه‌زبانه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور خبر داد و افزود: گروهی از کارشناسان برای مستندسازی ظرفیت‌های گردشگری کردستان به این استان اعزام خواهند شد.

مرمت آثار تاریخی و ظرفیت‌های کردستان

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی آسیب‌پذیر در اولویت قرار گرفته، گفت: استان کردستان با دارا بودن ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران تبدیل شود.

وی افزود: کردستان نمونه‌ای درخشان از پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و هر آنچه از اصالت، فرهنگ و زیبایی در ایران وجود دارد، در این استان به‌صورت یکجا دیده می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه سفر خود به سنندج از عمارت تاریخی مشیر دیوان، عمارت آصف و مسجد جامع سنندج نیز بازدید کرده و بر ضرورت احیای بناهای تاریخی و بهره‌برداری فرهنگی از آن‌ها تاکید کرد.

