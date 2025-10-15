جشنواره شیخ بهایی فرصت ملی برای نوآوران آذربایجان غربی/ثبت نام تا ۱۵ آبان ماه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن حیدری در نشست خبری پیرامون این جشنواره گفت: بیستمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی آبان ماه سال آینده در شیراز برگزار می شود که در همین راستا مسابقات استانی این جشنواره جهت حضور در قهرمانی کشور تا تابستان سال آینده در استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین‌بار، دبیرخانه‌های استانی در سراسر کشور تشکیل و مسئولیت آن‌ها به پارک‌های علم و فناوری سپرده شده است که دبیرخانه ها مسئولیت جذب و معرفی تیم‌های توانمند استان را بر عهده دارند.

حیدری، با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تشویق افراد مستعد، این جشنواره را سکوی پرتابی برای نوآوران و فناوران کشور دانست و افزود: در این رویداد، سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید برجسته حضور دارند و فرصتی بی‌نظیر برای شبکه‌سازی و معرفی توانمندی‌ها فراهم شده است.

رییس پارک علم و فناوری استان گفت: مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.shtf.ir اقدام کنند.

انتهای پیام/