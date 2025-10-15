خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره شیخ بهایی فرصت ملی برای نوآوران آذربایجان غربی/ثبت نام تا ۱۵ آبان ماه امکان پذیر است

جشنواره شیخ بهایی فرصت ملی برای نوآوران آذربایجان غربی/ثبت نام تا ۱۵ آبان ماه امکان پذیر است
کد خبر : 1700655
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،از آغاز ثبت‌نام جشنواره ملی شیخ بهایی خبر داد و از شرکت‌های فناور، صاحبان ایده و فعالان زیست‌ بوم نوآوری استان دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن حیدری در نشست خبری پیرامون این جشنواره گفت: بیستمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی آبان ماه سال آینده در شیراز برگزار می شود که در همین راستا مسابقات استانی این جشنواره جهت حضور در قهرمانی کشور تا تابستان سال آینده در استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین‌بار، دبیرخانه‌های استانی در سراسر کشور تشکیل و مسئولیت آن‌ها به پارک‌های علم و فناوری سپرده شده است که دبیرخانه ها مسئولیت جذب و معرفی تیم‌های توانمند استان را بر عهده دارند.

حیدری، با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تشویق افراد مستعد، این جشنواره را سکوی پرتابی برای نوآوران و فناوران کشور دانست و افزود: در این رویداد، سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید برجسته حضور دارند و فرصتی بی‌نظیر برای شبکه‌سازی و معرفی توانمندی‌ها فراهم شده است.

رییس پارک علم و فناوری استان گفت: مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.shtf.ir اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ