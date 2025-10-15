انتخاب شهرستان اراک به عنوان پایلوت کشوری اجرای طرح جامع توانمندسازی جوانان

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان به دیدار خود با وزیر ورزش و جوانان اشاره داشته و افزود: این طرح با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقاء مهارت‌های فردی، اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و افزایش مشارکت آنان در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور اجرایی می‌شود.

وی به مباحث مطرح شده در این دیدار اشاره کرده و ادامه داد: علاوه بر بررسی وضعیت پروژه‌های ورزشی، درباره برنامه‌ریزی مشترک میان وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در راستای ارتقاء نقش جوانان در جامعه نیز تبادل نظر صورت گرفت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر اهمیت حمایت از جوانان در توسعه ورزش تأکید کرده و اظهار داشت: پیشرفت ورزش در این 3 شهرستان بدون پشتیبانی از استعدادهای جوان این مناطق ممکن نیست. تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در این شهرستان‌ها در دست پیگیری است.

جمالیان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان مرکزی، تصریح کرد: در این نشست، بر تسریع در تکمیل طرح‌های ورزشی مهم استان از جمله دهکده المپیک و باشگاه امام خمینی اراک تأکید شد تا با تخصیص به موقع منابع مالی، این پروژه‌ها هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسند.

وی بیان داشت: از آغاز دوره نمایندگی، نگاه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌ها و پرورش نسل نو ورزشکاران در سراسر استان داشته‌ام. وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار بر تداوم همکاری مؤثر میان دولت و مجلس برای توسعه متوازن ورزش و ارتقای جایگاه جوانان در سراسر کشور تأکید کرد.

