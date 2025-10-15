۲۵ آبان ماه آخرین مهلت استرداد اظهارنامه ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری گفت: باتوجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد پرداخت نمایند، می توانند از تسهیلات بخشودگی استفاده کنند.

وی افزود: در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یادشده تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تقویضی) به مؤدی تعلق خواهد گرفت این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: نام مؤدی به عنوان فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهد شد.

منتظری خاطرنشان کرد: مودیان مشمول می‌توانند ضمن ارائه مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا تاریخ مقرر به اداره امور مالیاتی ذی ربط، گواهی اعتبار بخشودگی جرائم را دریافت نمایند.

