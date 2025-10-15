بیش از 40 تن پسته از باغ های همدان برداشت می شود
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان از پیشبینی برداشت بیش از ۴۰ تُن پسته از سطح باغ های بارور پسته این استان خبر داد و گفت: طی دهه گذشته با توجه به بحث الگوی کشت و از طرفی محدودیت منابع آبی، ارزآوری محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی، موضوع کشت پسته در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از همدان، حجتالله شهبازی سطح زیر کشت باغات پسته استان همدان را ۴۰۳ هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود ۷۶ هکتار آن به باردهی رسیده و ۳۲۷ هکتار آن هنوز بارور نیست و امسال بر اساس پیشبینی، از سطح ۷۶ هکتار باغ های بارور پسته استان، تولید این محصول از ۴۰ تُن عبور خواهد کرد که این میزان تولید در استان بیسابقه بوده است.
وی ادامه داد: در این رابطه شهرستان نهاوند با ۱۶۲ هکتار سطح باغهای پسته رتبه نخست استان را دارد و برداشت و تولید امسال ۱۳ تُن محصول قابل پیشبینی است و شهرستان ملایر با ۱۱۰ هکتار باغهای پسته رتبه دوم را از نظر بیشترین میزان سطح باغات پسته استان دارد که از این میزان سطح ۳۴ هکتار آن بارور و ۷۵ هکتار غیر بارور است و تولید ۱۷ تُن محصول از سطح باغهای بارور آن قابل پیشبینی است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان بیان کرد: سومین شهرستان استان همدان از نظر بیشترین سطح باغهای پسته، تویسرکان با ۳۸ هکتار باغ پسته است که کمتر از یک درصد از باغهای پسته استان را به خود اختصاص داده و سه هکتار آن بارور و ۳۵ هکتار آن غیر بارور بوده و براساس پیشبینیها از سطح باغهای بارور آن در سالجاری ۲ تُن پسته قابل برداشت است.
شهبازی ابراز امیدواری کرد: با تمهیداتی که پیشبینی شده، شاهد وسعت و توسعه دوچندان باغهای پسته در این استان باشیم و بر اساس پیشبینی چنانچه باغهای پسته استان همدان به باروری کامل برسند، از نظر عملکرد در هکتار در کشور هم به مراتب بهتر خواهیم بود و تولید بالاتری خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب، افزایش بهرهوری و درآمد بیشتر برای باغداران و ارزآوری برای کشور ایجاد خواهد شد، ادامه داد: با حمایت دولت که در رابطه با کشت پسته در استان داریم، برای پیوند پسته و نهالی که برای پسته لازم است، کمکهایی برای باغداران پیشبینی شده، بهطوریکه برای کاشت و نهالی که برای پسته استفاده میکنند، یارانه ملی پیشبینی شده و یارانه بلاعوض به آنان داده میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به اینکه برای هر پیوند ۸۰ درصد هزینه به آنان پرداخت میشود، یادآور شد: از حدود ۱۰ سال پیش که کشت پسته در استان همدان شروع شد، با استفاده از مراکز تحقیقات پسته در سطح کشور، اساتید این مراکز تحقیقات طی بازدیدها، اطلاعات و دادههای هواشناسی و آب و خاک و طبق بررسیهای انجام شده، نشان داد که میتوان در این استان کشت پسته داشته باشیم.
شهبازی با بیان اینکه در توسعه باغهای پسته استان همدان اولویت اصلی شهرستانهای جنوبی شامل نهاوند، ملایر و تویسرکان و سپس شهرستانهای مرکزی و سپس شهرستانهای شمالی استان است، اظهار کرد: شهرستان بهار ۲۴.۵ هکتار باغ پسته دارد که از این میزان ۴.۵ هکتار بارور و ۲۰ هکتار غیر بارور است و از سطح باغهای بارور آن، چهار تُن محصول قابل پیشبینی است.
وی افزود: با تغییرات اقلیمی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده، شرایط اقلیمی این استان برای کشت پسته مناسبتر شده و پیشبینی میشود در سالهای آینده کشت پسته با اقبال بیشتری در استان مواجه و محصول در بازار استان همدان تولید بومی داشته باشد.
شهبازی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید پسته همدان برای مصرف داخل استان است، ادامه داد: کشت پسته علاوه بر توجیه اقتصادی بالا مشکلی در رابطه با بازار فروش برای تولیدکنندگان ندارد.