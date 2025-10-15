پروژه بزرگ خط انتقال فرآورده های نفتی پارس در آستانه امضای توافق نامه

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در این رابطه اظهار داشت: بالاخره پس از چند سال پیگیری مستمر، مقرر شد فردا چهارشنبه با حضور مسوولان ارشد وزارت نفت، آیین آیین امضای توافق نامه احداث خط لوله فرآورده های نفتی از مهرآران هرمزگان به فارس در شیراز برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت خط مذکور بیان داشت: سالانه هزینه های هنگفتی جهت انتقال فرآورده های نفتی به استان فارس و شهر شیراز صرف می شود که با احداث این خط لوله، این هزینه ها کاهشی چشمگیر خواهد یافت ضمن اینکه خطرات و حوادث جاده ای همچون تصادفات را نیز دیگر شاهد نخواهیم بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جهت احداث این خط لوله از سالها پیش و مجلس یازدهم که بنده توفیق حضور در آن را داشتم، رایزنی های متعددی را از زمان وزارت آقای زنگنه وزیر اسبق نفت انجام دادیم که بالاخره این تلاش ها ثمر داد و چهارشنبه توافق نامه احداث این خط در شیراز به امضا خواهد رسید.

عزیزی در پایان به برخی از اهداف پروژه مذکور اشاره کرد و گفت: پروژه عظیم خط انتقال فرآورده های نفتی به عنوان یک طرح ملی و راهبردی در حوزه انتقال و توزیع فرآورده های نفتی با هدف ارتقای ظرفیت انتقال، افزایش امنیت تامین انرژی، بهبود بهره وری شبکه انتقال و تقویت زیرساخت های راهبردی صنعت نفت به فضل الهی ایجاد خواهد شد که نقش بسیار موثری در شکوفایی اقتصاد استان خواهد داشت.

