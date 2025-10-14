مهار آتشسوزی گسترده در سوله نگهداری اسپری گاز فندک در بابل
حادثه انفجار و آتشسوزی گسترده در سوله نگهداری اسپری گاز فندک در بابل با تلاش سهساعته آتشنشانان مهار شد؛ پنج آتش نشان مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان آتشنشانی بابل، شامگاه دوشنبه حوالی ساعت ۲۰: ۵۰، وقوع آتشسوزی در یک سوله نگهداری اسپری گاز فندک در جاده قائمشهر، محدوده ورودی روستای علمدار، به ستاد فرماندهی این سازمان اعلام شد.
در پی این گزارش، بلافاصله ۱۰ تیم عملیاتی از ایستگاههای ۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ به همراه خودروهای سنگین اطفای حریق، دو دستگاه خودروی پشتیبان آبرسان و یک دستگاه خودروی اطفایی از آتشنشانی قائمشهر به محل حادثه اعزام شدند.
سوله موردنظر مملو از اسپریهای گاز فندک بود که در اثر آتشسوزی دچار انفجارهای پیدرپی شد. شدت حریق به حدی بود که شعلهها و دود غلیظ از فاصله دور قابلمشاهده بود.
آتشنشانان با حضور در محل، عملیات اطفا را از چند جهت آغاز کرده و پس از حدود سه ساعت تلاش بیوقفه موفق به مهار کامل آتش شدند. در ادامه، عملیات ایمنسازی، لکهگیری و تهویه انجام و محل به مسئولان مربوطه تحویل داده شد.
متأسفانه در جریان این عملیات، پنج نفر از نیروهای آتشنشانی دچار مصدومیت شدند که با حضور بهموقع عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.