سومین جشنواره انار دزپارت برگزار می شود
همزمان با آغاز پائیز و شروع فصل برداشت انار، سومین جشنواره انار دزپارت به میزبانی روستای زیبا و گردشگرپذیر تنگ قاف برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سومین جشنواره انار دزپارت، همزمان با برداشت این محصول، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۳ در روستای تنگه قاف، بخش قارون، روبهروی اسکله رکعت برگزار می شود.
سومین جشنواره انار دزپارت امسال در حالی برگزار میشود که این شهرستان کوهستانی خوزستان، با باغهای انار سرخرنگ خود، به یکی از مقصدهای اصلی علاقهمندان به طبیعت، محصولات بومی و آئینهای محلی تبدیل شده است.
دزپارت، که در میان ارتفاعات زاگرس و در جوار سدهای کارون ۳ و ۴ جای گرفته، بهواسطه اقلیم خاص و منابع طبیعی و غنی، خاستگاه گونههای مختلف انار، انجیر و زیتون به شمار میرود.
این منطقه علاوه بر تنوع کشاورزی، چشماندازهایی دیدنی از رودخانهها، جنگلهای بلوط و کوههای برفگیر دارد که هر سال گردشگران بسیاری را به خود جذب میکند.
برگزاری جشنوارهی انار در دزپارت، فرصتی است برای معرفی توانمندیهای کشاورزان، نمایش دستاوردهای محلی و ایجاد پیوند میان فرهنگ بومی و توسعهی پایدار.
در این آئین، علاوه بر عرضه محصولات باغی و صنایع دستی، برنامههای فرهنگی، موسیقی محلی و آیینهای شکرگزاری محصول نیز اجرا خواهد شد.
دزپارت با بیش از ۱۴۰ روستا، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزهی کشاورزی و گردشگری برخوردار است و جشنوارههایی از این دست میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و معرفی چهرهی واقعی این منطقه ایفا کنند.
جشنواره دزپارت به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزپارت، فرمانداری، جهاد کشاورزی، انجمن های دوستدار طبیعت و محیط زیست و دیگر ارگان های مرتبط در شمال استان خوزستان هرساله برگزار می شود .
علاقهمندان میتوانند با حضور در این رویداد، ضمن بازدید از جاذبههای طبیعی منطقه، از طعم انارهای دزپارت نیز لذت ببرند.