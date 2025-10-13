به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست عصر امروز شورای شهر قزوین متاثر از تذکرات امام جمعه قزوین درباره لزوم ایجاد آرامش و رفع اختلافات بین شورا و شهرداری قزوین و سخنان اعضای شورای شهر هم چنین سمت‌وسیویی پیدا کرد.

نیاز به همدلی و آرامش

ولی چگینی، عضو شورای شهر قزوین در جلسه علنی شورای شهر گفت: با تمام احترام و خضوع، از آیت الله مظفری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه قزوین صمیمانه سپاسگزارم که همچون همیشه با درایت و پدری دلسوزانه در فضای پرالتهاب این روزها همه ما اعضای شورا را به آرامش، عقلانیت و حفظ حرمت مردم دعوت کردند.

وی ادامه داد: در این روزها بیش از هر زمان دیگری قزوین به همدلی، انصاف و گفت‌وگوی صادقانه نیاز دارد.

چگینی با بیان اینکه ما آمده‌ایم برای خدمت، نه جدال؛ برای صداقت، نه سیاست‌بازی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم اگر همه چیز به مسیر قانون و وجدان سپرده شود، حقیقت ،خود به روشنی آشکار خواهد شد.لذا از خداوند می‌خواهم دل‌هایمان را به آرامش، زبان‌هایمان را به صدق و رفتارمان را به عدالت نزدیک‌تر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به نیازهای سالمندان تاکید کرد و افزود: امروز می‌خواهم از قشر سالمند و افراد کم‌توان در جامعه حرف بزنم که واقعاً شایسته‌ بیشترین احترام‌ هستند،این افراد سال‌ها با رنج و تلاش، شهر ما را ساخته اند و حالا وظیفه ماست که با تصمیم‌های درست، آسایش و کرامتشان را حفظ کنیم.

لزوم ایجاد خانه امید برای سالمندان قزوینی

این عضو شورای شهر به تشریح سه طرح خود دراین زمینه پرداخت و گفت: ایجاد خانه امید قزوین می تواند یک مرکز چندمنظوره برای سالمندان در دل شهر و جایی برای تفریح، فیزیوتراپی، کارگاه‌های هنری و فرهنگی، مشاوره و حضور داوطلبان جوان باشد و از این‌رو پیشنهاد من این است که یکی از ساختمان‌های بلااستفاده شهرداری با مشارکت خیرین به این منظور تجهیز شود تا سالمندان احساس کنند هنوز در متن زندگی هستن، نه در حاشیه‌.

چگینی ادامه داد: اعطای کارت شهروندی تخفیف‌دار برای سالمندان و افراد کم‌توان نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند کارگشا باشد لذا کارت هوشمندی که با آن سالمندان بتوانند از حمل‌ونقل عمومی رایگان یا نیم‌بها استفاده کنند و در مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی هم از تخفیف ویژه بهره‌مند شوند، این طرح هم احترام می‌آورد و هم انگیزه‌ حضور اجتماعی و نشاط را بالا می‌برد.

محلات دوستدار سالمند

این عضو شورا همچنین خواستار ایجاد محلات دوستدار سالمند شد و گفت: اجرای طرح مناسب‌سازی در محلات مرکزی شهر با رمپ، نیمکت، مسیر ایمن پیاده‌روی و تابلوهای خوانا نه ‌تنها ایمنی را بالا می‌بریم، بلکه شأن و کرامت سالمندان را هم حفظ می‌کنیم.

وی بر لزوم تشکیل کمیته‌ ویژه‌ شهر دوستدار سالمند درشورا تاکید کرد و افزود: در این کمیته می توانیم سه طرح را با زمان‌بندی و همکاری شهرداری و بهزیستی اجرایی کنیم. قزوین باید شهری باشد که در آن، هیچ سالمندی احساس تنهایی نکند، شهری که مهربانی در آن قانون نانوشته‌ زندگی باشد.

قدردان نصایح امام جمعه قزوین هستیم

فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین نیز در صحن علنی ضمن قدردانی از ورود مسئولانه و دلسوزانه حضرت آیت‌الله مظفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به موضوعات مدیریت شهری و مسائل بین شورا و شهرداری اظهار کرد: حضرت آیت‌الله مظفری چه از طریق مکاتبات اختصاصی، چه در خطبه‌های نماز جمعه و چه در جلسات حضوری، با دلسوزی نسبت به مسائل مدیریت شهری و ضرورت تعامل بین اعضای شورا و شهردار، تذکرات و توصیه‌های ارزشمندی ارائه کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به دیدار اعضای شورابا ایشان ادامه داد: درجلسه ای که با حضرت آیت الله مظفری داشتیم ایشان خادمین مردم را مورد تفقد قرار داده و با دغدغه مندی و پیگیری مسائل، توصیه ها، مواعظ و نصایحی را ایراد فرمودند که لازم می دانم از توصیه های دلسوزانه ایشان و ورودشان به این موضوع تشکر نمایم .

فصیحی رامندی با تاکید بر اینکه نماینده محترم ولی معظم فقیه را همانند خود ولی معظم فقیه می دانیم خاطرنشان کرد: با این باور نصایح و مواعظ ایشان را با جان دل بشنویم و برای خدمت صادقانه به مردم قدم برداریم و ایام باقیمانده از عمر شورای ششم را در راستای رضایت مندی بیشتر به شهروندان کار کنیم.

فصیحی رامندی تصریح کرد: در این دوره از شورا خدمات ارزشمندی صورت گرفته است و امیدواریم در ادامه مسیر نیز بتوانیم با همت وکار جهادی پروژه های بیشتری را اجرایی کنیم.

وی از همه اعضای شورا که دراین راستا و حول محور وحدت و همدلی برای خدمات رسانی به مردم عنایت دارند، سپاسگزاری کرد.

انتهای پیام/