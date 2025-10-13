خبرگزاری کار ایران
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵

رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
کد خبر : 1699534
در مراسمی رسمی با حضور مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس و جمعی از هنرمندان صنایع دستی استان فارس از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیرازدر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، این اثر هنری برگرفته از سبک و مکتب ویژه شیراز است که با تأکید بر نقش گل مرغ به عنوان نماد برجسته این مکتب، طراحی شده است.

طراحی تابلو بر اساس خطوط پرسپکتیو و پیچش‌های حلزونی صورت گرفته و مرغ‌ها به شکل کشیده و ظریف در آن به نمایش درآمده‌اند. نکته قابل توجه در این اثر، استفاده محدود به سه رنگ طلایی، نقره‌ای و لاجوردی است که ترکیبی منحصر به فرد و نوآورانه خلق کرده است. این شیوه طراحی برای نخستین بار در دنیا اجرا شده و به گفته هنرمند، بیانگر خلاقیت و اصالت هنر کاشی‌کاری شیراز است.

این تابلو نمایانگر هویت هنری شیراز و میراث فرهنگی غنی این استان است و نقش مهمی در معرفی هنر صنایع دستی کشور در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند.

 

