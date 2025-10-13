قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و۹۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۰ هزار و ۶۳۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.