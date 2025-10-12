کشف 342 فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، ناصر لامعی در همین رابطه گفت: از تعداد فوق 187 فقره در حوزه روستایی و 155 فقره نیز در حوزه شهری بوده است.

وی در همین رابطه توضیح داد که از متخلفان استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز جرایم سنگین قانونی اخذ و پرونده های آن ها جهت برخورد لازم به مراجع قضایی ارجاع شده است.

معاون شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خاطر نشان کرد: انشعاب‌های غیرمجاز تضییع حقوق دولت و ملت است و احتمال بروز کم آبی و مشکلات بهداشتی را برای آب آشامیدنی مردم به دنبال دارد.

لامعی یادآور شد: بر اساس قانون مجازات استفاده کنندگان از انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب و با تلاش شرکت و همکاری نیروی انتظامی و نیز شعبه های خاص دادگاهی، به سرعت رسیدگی های لازم انجام شده و تمامی تلاش ها در جهت برقراری جریان آب آشامیدنی بهداشتی مردم و برخورد با متخلفین است.

وی در پایان از مردم خواست بر اساس وظیفه شهروندی در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی 122 اعلام نموده و در صورت حصول اطمینان از راستی آزمایی کارشناسان، از پاداش مربوطه نیز برخوردار شوند.

انتهای پیام/