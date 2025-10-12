پلمب یک آموزشگاه رانندگی در آق قلا
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا گفت: یک آموزشگاه رانندگی به علت تخلف در صدور گواهی قبولی آیین نامه رانندگی، امروز پلمب شد.
به گزارش ایلنای گلستان، یاور ضابطپور گفت: مالک این آموزشگاه با دریافت رشوه، برای افراد، گواهی قبولی آیین نامه صادر میکرد و در برخی موارد حتی یک نفر به جای فرد تحت تعلیم، آزمون آیین نامه میداد.
وی گفت: مالک این آموزشگاه به اتهام دریافت رشوه بازداشت است و تاکنون ۲۷ نفر که با تقلب و پرداخت پول گواهی قبولی در آزمون آیین نامه را دریافت کرده اند، شناسایی شدند که برای همه آنها، به اتهام پرداخت رشوه، پرونده تشکیل خواهد شد.
دادستان آق قلا گفت: گواهینامه همه کسانی که با پرداخت رشوه در آزمون آیین نامه قبول شدهاند، باطل خواهد شد.