امضای میثاقنامه «طرح یاس» میان هلالاحمر و کمیته امداد فارس
امضای میثاق نامه طرح یاس با حضور مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امدادامام (ره) کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح یاس با دو نهاد دارای جایگاه مردمی پیوند خورده است، گفت: میدان دادن به مردم و در صدر آنها میدان دادن به جوانان انقلابی، موتور متحرک پیشرفت جامعه اسلامی است.
حسین رجبی، بیان کرد: جوانان متعهد انقلابی باید شناسایی، ساماندهی، سازماندهی و کار سپاری در قالب حلقههای ارتباط مردم و حاکمیت شوند تا به اهداف و آرمانهای انقلاب برسیم. پیشرفت واقعی، زمانی حاصل شده است که مردم روی کار بودند.
رجبی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد به حق ولینعمتان ما هستند و مجموعه کمیته امداد با همراهی سازمان هلال احمر با هدف بسترسازی توانمندسازی این افراد در قالب طرح یاران آیندهساز(طرح یاس) با هدف جلوگیری از آسیبها و حفظ عزت و نقشآفرینی این افراد تلاش میکنند، گفت: استان مرکزی، استانی با پتانسیل بالاست و جمعیت هلال احمر و کمیته امداد در همکاری با یکدیگر میتوانند اقدامات ارزشمندی را در این طرح که مصداق بارز تحقق گام دوم انقلاب است، رقم بزنند.
مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امدادامام (ره)کشور بیان کرد: طرح ملی یاس با مشارکت هلال احمر زمینه حضور مددجویان در عرصههای اجتماعی را فراهم میکند.
وی با اشاره به نتایج خوب اجرای این طرح ادامه داد: این دختران به دلایل مختلف فرصت شرکت در فعالیتهای اجتماعی را نداشتهاند که در طرح ملی یاس این فرصت برای آنان فراهم شده است.
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت با سرمایه گذاری فرهنگی میسر است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس نیز افزود: الگویی که ما در اداره کل کمیته امداد استان در حوزه توانمند سازی داریم حول سه محور تدوین شده که یک محور آن توانمندسازی اقتصادی با تمرکز بر اشتغال و توسعه کسب و کارهای خرد و دارای مزیت و کم ریسک است.
مرتضی موصلی تاکید کرد: در کنار توانمند سازی اقتصادی توانمندسازی فکری و فرهنگی هم از جمله مباحثی است که در مجموعه امداد روی آن سرمایه گذاری شده است، اگر در این حوزه غفلت شود شاهد تحولات ارزشمندی نخواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده های تحت حمایت با سرمایه گذاری فرهنگی میسر است گفت : از ارتقای شاخص های تحصیلی جامعه ما گرفته تا ارتقای مباحث فرهنگی در مجموعه امداد امام خمینی (ره) توجه به بحث خانواده و نیازهای فرهنگی خانواده ها محورهایی است که در ذیل خدمات فرهنگی مان دنبال می کنیم.
موصلی افزود: اگر در بخش فرهنگی سرمایهگذاری نکنیم، توسعه شاخصهای دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس توجه به ارتقای حوزه فکری و فرهنگی مخاطبان را از جمله اهداف اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره) برشمرد و گفت: اگر در این بخش فرهنگی سرمایهگذاری نکنیم، توسعه شاخصهای دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
موصلی ادامه بیان کرد: توانمندسازی اجتماعی هم به عنوان محور سوم توانمندسازی امداد روی آن کار می شود.
وی بحث ارتقاء عزت نفس دختران، پذیرش مسئولیت های اجتماعی آنان، افزایش دانش و مهارت های شغلی و امدادی، ترویج فرهنگ خود امدادی و ... را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
دختران طرح یاس عامل پیشرفت در جامعه تبدیل می شوند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس هم گفت: بهمنظور توانمندسازی و حمایت از دختران طرح یاس، میثاقنامه همکاری مشترک میان جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به امضا رسید.
حسین درویشی تصریح کرد: براساس مفاد این میثاقنامه، جمعیت هلالاحمر با فراهم آوردن بسترهای آموزشی، اجتماعی و امدادی، زمینه رشد مهارتهای فردی و اجتماعی این دختران را فراهم میکند و کمیته امداد نیز در مسیر پشتیبانی، اشتغالزایی و خودکفایی اقتصادی آنان نقشآفرینی خواهد کرد.
در حاشیه مراسم، مدیران جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد اجرای این طرح را ایجاد حلقههای میانی پشتیبانی، تقویت امید اجتماعی، شکوفایی استعدادها و پرورش روحیه مسئولیتپذیری در میان دختران طرح یاس عنوان کردند.
در پایان، طرفین با امضای میثاقنامه، بر ادامه همکاریها در مسیر گسترش زنجیره مهربانی، همدلی و امیدآفرینی در میان دختران طرح یاس تأکید کردند.