به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل محرابی، رییس حوزه هنری استان البرز در نشست خبری که به مناسبت روز کرج برگزار شد با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی فرهنگی در مسیر توسعه کرج اظهار کرد: این شهر ظرفیت‌های آشکار فرهنگی دارد، اما آنچه مغفول مانده، نرسیدن به مؤلفه‌های هویتی و بهره‌نگرفتن از ابزارهای فرهنگی و هنری است.

وی افزود: به عنوان فردی بومی، احساس می‌کنم کرج تازه در مسیر شکل‌گیری یک برنامه جدی فرهنگی قرار گرفته است و باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و پژوهشی به سمت برند فرهنگی حرکت کند. به همین دلیل از همین امروز باید برنامه‌ریزی برای آیین روز کرج در سال آینده آغاز شود تا اقدامات پژوهشی، تولیدات هنری و فعالیت‌های برندینگ فرهنگی به صورت مستمر دنبال شود.

محرابی با بیان اینکه حوزه هنری البرز در پنج سال گذشته بخشی از فعالیت خود را به پژوهش اختصاص داده است، گفت: در این مطالعات به این نتیجه رسیدیم که کرج بیش از هر چیز به هویت‌بخشی و امیدآفرینی نیاز دارد؛ مأموریتی که امروز به صورت ویژه بر عهده حوزه هنری استان گذاشته شده است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های ارزشمند فعالیت فرهنگی در استان، ایجاد کتابخانه تخصصی البرز توسط یکی از شهروندان دغدغه‌مند است که بدون اتکا به بودجه عمومی و صرفاً از روی احساس مسئولیت اجتماعی انجام شده است؛ اینگونه حرکت‌ها می‌تواند پایه‌گذار جریان‌های فرهنگی خودجوش در شهر باشد.

رییس حوزه هنری البرز با اشاره به پیوند این نهاد با کنگره شهدای استان البرز گفت: نگاه اصلی این کنگره، نگاه هویت‌بخش است و پرداختن به شهدا، به‌ویژه شهدای شاخص، از مهم‌ترین مولفه‌های هویتی استان محسوب می‌شود. در این کنگره ۹ سوژه اصلی تعریف شده که پنج سوژه به شهدای شاخص از جمله شهید مدافع امنیت «شعبان نصیری» و شهید سرلشکر «علی فلاحی» مربوط است و چهار سوژه دیگر به موضوعات محوری استان اختصاص دارد.

وی افزود: بخشی از این رویداد ملی از ۱۹ تا ۲۱ بهمن‌ماه در مناطق مختلفی از جمله حصارک و محمدشهر برگزار خواهد شد. رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) درباره نبرد لشکر زرهی کرج فرموده‌اند که «این نبرد تاریخ انقلاب را تغییر داد» و از همین رو این واقعه نیز به عنوان یکی از محورهای ویژه کنگره مورد توجه قرار گرفته است.

محرابی با اشاره به اینکه البرز بیش از ۱۹۰ شهید شاخص دارد، گفت: معرفی و روایت زندگی این شهدا، مادران و همسران آنان می‌تواند پایه‌گذار هویت ماندگار برای استان باشد. برای هر سوژه در کنگره، تولیدات فرهنگی شامل فیلم کوتاه، مستند، سرود، موسیقی و کتاب تاریخ شفاهی در حال آماده‌سازی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری هفتمین دوره کنگره ملی شعر «غسل» گفت: این کنگره با حضور شاعران و اساتید برجسته کشور برگزار می‌شود و قابلیت تبدیل شدن به جشنواره‌ای ملی با محوریت شعر و هویت فرهنگی البرز را دارد.

رییس حوزه هنری البرز در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی فرهنگی برای سال آینده باید دقیق‌تر و کیفی‌تر باشد تا از ظرفیت جشنواره‌ها، آثار هنری و تولیدات فرهنگی برای تقویت هویت شهر کرج استفاده شود. هدف ما این است که هیچ هنرمند و مدیر فرهنگی در انجام مأموریت خود در برابر مردم شرمنده نباشد.

