وزیر ارتباطات تاکید کرد؛

دانشگاه شیراز ظرفیت پیشبرد پروژه‌های ملی و فضایی را دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر توسعه پروژه‌های فضایی، هوشمندسازی و همکاری مستمر با دانشگاه شیراز تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی امروز شنبه نوزدهم مهرماه در نشست هم‌اندیشی با دانشگاهیان  فارس با تأکید بر اهمیت توسعه پروژه‌های فضایی و هوشمندسازی، گفت:این دانشگاه ظرفیت بالایی برای تولید شبکه ماهواره‌ای و استقرار در مدارهای پایین زمین دارد و وزارتخانه تمام توان خود را برای حمایت از اجرای این پروژه‌ها به کار خواهد گرفت.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و صنعتی دانشگاه شیراز می‌تواند گام‌های مؤثری در توسعه علمی و فناوری کشور بردارد و تعامل مستمر با شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارتخانه نقش کلیدی در پیشبرد پروژه‌ها دارد.

هاشمی یادآور شد: حضور فعال در تهران و پیگیری مستقیم باعث تسریع در اجرای پروژه‌های علمی و فناورانه می‌شود.

وی  اظهار داشت: تجربه همکاری با دانشگاه شیراز از ابتدای ورودش مسیرهای ارزشمندی برای پیشبرد مسئولیت‌ها فراهم کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت هماهنگی بین دانشکده‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه در پروژه‌های فضایی، برق، انرژی، عمران و مهندسی تأکید کرد تا نهایتاً محصولی عملیاتی و قابل استفاده برای کشور حاصل شود.

هاشمی با اشاره به هوشمندسازی در حوزه‌های مختلف گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد کند و این ظرفیت در کشاورزی، انرژی، پزشکی و صنایع مختلف کاربرد خواهد داشت.

وی افزود: وزارت ارتباطات منابع و پشتیبانی لازم برای توسعه این پروژه‌ها و رفع موانع پیش روی دانشگاه‌ها را فراهم خواهد کرد و اقدامات مستمری برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد سازوکارهای پایدار اقتصادی انجام خواهد شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دانشگاه شیراز با همکاری دانشکده‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان توان بالقوه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های ملی و فضایی دارد و وزارتخانه متعهد است که زیرساخت‌ها، آموزش، توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی اقتصادی را فراهم کند.

وی یادآور شد: تمامی مراحل پروژه‌ها با نظارت مستقیم و تعامل مستمر با دانشگاه پیگیری خواهد شد و هیچ مانعی بدون رفع نخواهد ماند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کشاورزی هوشمند اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی در استان‌های خوزستان و فارس در حال اجراست و وزارتخانه با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناورانه، این طرح‌ها را پیگیری و حمایت می‌کند.

وی عنوان کرد: هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله در مدیریت انرژی و حمل و نقل، تجربه موفقی در کلان‌شهرها ایجاد کرده و این الگو قابل تعمیم به سایر حوزه‌ها است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه‌های استان فارس نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص، پیشبرد پروژه‌های ملی و هوشمندسازی کشور دارند و وزارتخانه تمام توان خود را برای استمرار همکاری، رفع موانع و تحقق اهداف علمی و فناوری به کار خواهد گرفت.

