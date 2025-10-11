مدیرعامل آب منطقهای استان تشریح کرد؛
۷۳ درصد از حجم مخازن سدهای فارس خالی است
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس، با ارائه آماری، آخرین وضعیت منابع سطحی آب در این استان را ترسیم کرد.
به گزارش ایلنا، سیاوش بدری شنبه ١٩ مهر با اشاره به تداوم خشکسالی در سال آبی گذشته، گفت: اکنون و در روزهای ابتدایی سال آبی جدید، وضعیت منابع آب سطحی استان فارس نیز در شرایط حساسی قرار دارد و اصلاح رفتارهای بهرهبرداران در پیشگیری از مواجهه با تنش، الزام است.
بدری با بیان اینکه، همکاری مردم و برنامهریزی مدیریتی دستگاههای متولی آب در فارس، موجب گذر موفق از تابستان سخت ١٤٠٤ شد، گفت: خوشبختانه تابستان گذشته را علیرغم تداوم خشکسالی و کاهش قابلتوجه بارندگی نسبت به میانگین کوتاه و بلندمدت، به همراهی مردم، بدون تنش آبی پشت سر گذاشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در ادامه با یادآوری اینکه، هماکنون حدود ٣۵ درصد کل آب شرب مورد نیاز این استان از منابع سطحی تامین میشود، گفت: این عدد در سنوات گذشته کمتر از ٢٠ درصد بود و به همت متخصصان صنعت آب، با بهرهبرداری از طرحهای مختلف آبرسانی در اقصینقاط فارس، رشد قابلتوجهی داشته است.
بدری، کاهش اتکای شهروندان استان به منابع آب زیرزمینی را توفیقی در راستای صیانت از این منابع ارزشمند دانست و گفت: باتوجهبه وضعیت بارندگی، اکنون حدود ٧٣ درصد کل حجم ٣ میلیارد مترمکعبی مخازن سدهای در دست بهرهبرداری فارس، مصرف شده است.
رئیس هیئتمدیره آب منطقهای فارس با تاکید براینکه، با تمهیدات مدیریتی اندیشیده و اجرایی شده، نگرانی نسبت به تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان این استان وجود ندارد، گفت: براساس آخرین آمارها، تنها حدود یک چهارم کل حجم مخازن سدهای دردست بهرهبرداری فارس، پُر است.
بدری خاطرنشان کرد: برابر آخرین آمارها، درصد حجم کل آب موجود در مخازن سدهای استان فارس نسبت به حجم کل مخازن ٢٧.۵درصد و حجم آب مفید در سدها نسبت به حجم مفید مخازن ١۵ درصد است.