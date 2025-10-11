مدیرکل راهداری سیستان و بلوچستان:
رشد ۵۷ درصدی صادرات از پایانه مرزی میلک از ابتدای سالجاری
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان از رشد ۵۷ درصدی صادرات کالا از پایانه مرزی میلک طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، ایوب کرد اظهار داشت: در۶ ماهه نخست سالجاری ۱۳۸ هزار و ۶۶۶ تُن کالا با استفاده از ۵ هزار و ۴۴۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک به خارج از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۷ درصدی را نشان میدهد.
وی عمده کالاهای صادر شده را سیمان، فرآوردههای نفتی و محصولات زراعی اعلام کرد و افزود: روزانه بیش از ۲۰۰دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی تردد میکنند که نشاندهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان است.
کرد در پایان با بیان اینکه پایانه مرزی میلک به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی، بهویژه صادرات به کشورهای شرق ایران ایفا میکند یادآور شد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل دسترسی به افغانستان، این مرز را به یکی از مهمترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.