تولید ۱۵۶۹ تن تخم‌مرغ در آمل
مدیر جهاد کشاورزی آمل از تولید تخم‌مرغ در آمل با تولید ۱۵۶۹ تن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به عملکرد موفق واحدهای مرغ تخم‌گذار، اظهار داشت: آمل با داشتن ۴ واحد فعال مرغ تخم‌گذار، در نیمه اول سال جاری با تولید ۱۵۶۹ تن تخم‌مرغ، تولید این محصول را داشته است.

محمد هادی‌زاده، افزود: در حال حاضر چهار واحد فعال پرورش پولت و یک واحد پرورش جوجه مرغ تخم‌گذار با مجموع ظرفیت ۳۳۶ هزار قطعه در این شهرستان فعال هستند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مهم این واحدها در تأمین نیازهای استان و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: توسعه و پشتیبانی از این مراکز در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد.

 

 

