به گزارش ایلنا، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به عملکرد موفق واحدهای مرغ تخم‌گذار، اظهار داشت: آمل با داشتن ۴ واحد فعال مرغ تخم‌گذار، در نیمه اول سال جاری با تولید ۱۵۶۹ تن تخم‌مرغ، تولید این محصول را داشته است.

محمد هادی‌زاده، افزود: در حال حاضر چهار واحد فعال پرورش پولت و یک واحد پرورش جوجه مرغ تخم‌گذار با مجموع ظرفیت ۳۳۶ هزار قطعه در این شهرستان فعال هستند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مهم این واحدها در تأمین نیازهای استان و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: توسعه و پشتیبانی از این مراکز در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد.

انتهای پیام/