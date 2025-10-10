مدیرکل فرودگاههای فارس خبر داد:
۳۰ ماه فرصت عملیات اجرایی برای بهرهبرداری از ترمینال خارجی فرودگاه شیراز
پس از مدت ها بالاخره طلسم ترمینال خارجی فرودگاه شیراز شکست و پروژهای که ۱۰ سال، زمین گیر شده بود به مرحله اجرا نزدیک شد.
به گزارش ایلنا، این پروژه اکنون با دریافت مجوز رسمی شورای اقتصاد، آماده ورود به مرحله اجرایی است و این رویداد می تواند نویدبخش روزهای خوب برای افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات پروازی داخلی و بینالمللی باشد.
مدیرکل فرودگاههای فارس در همین رابطه گفت: پروژه تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه بینالمللی شیراز که از مدتها پیش بهعنوان یکی از طرحهای مهم توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی در استان مطرح بود، پس از پیگیریهای مستمر مسئولان و حل مشکلات مربوط به پیمانکار قبلی، با دریافت مجوز شورای اقتصاد به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
به گفته فخرالدین کشاورز این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات فرودگاهی و توسعه پروازهای داخلی و خارجی در جنوب کشور به شمار میرود.
کشاورز تاکید کرد: یکی از چالشهای اصلی ما در این پروژه، تعیین تکلیف پیمانکار قبلی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد در تهران و شیراز، توافقاتی با پیمانکار قبلی حاصل شد که بر اساس مقررات و قوانین معاملات دولتی، پروژه به مرحله نهایی رسید.
وی ادامه اداد: هدف ما از اجرای این پروژه، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جدید بود که در سال اول، پس از جلسات فشرده با پیمانکار قبلی، به توافق رسیدیم که پروژه با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل داده شود، اما به دلیل عدم همکاری پیمانکار، این امر به تعویق افتاد.
مدیرکل فرودگاههای فارس با یادآوری اینکه از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، فرایند دریافت مجوزهای لازم از شورای اقتصاد و مقامات ارشد دولت در دستور کار قرار گرفت،گفت: این فرایند شامل برگزاری جلسات با معاون اول رئیسجمهور، دبیر و رئیس سازمان برنامه و وزرای مربوطه بود و در این مدت، اسناد و مدارک مورد نیاز برای تکمیل پروژه جمعآوری شد.
کشاورز افزود: تیم کارشناسی ما در یک سال گذشته با تحلیل مدلهای مالی و محاسباتی، توجیه اقتصادی و فنی پروژه را تهیه کرد و این اسناد پس از تکمیل به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
این مسئول با بیان اینکه این مطالعات با سیاستهای توسعه استان و اولویتهای استاندار فارس در راستای توسعه گردشگری تطابق داده شد، تاکید کرد : سازمان برنامه و بودجه، پیش از ارسال پروژه به شورای اقتصاد برای ارزیابی نهایی، کمیسیونی برای بررسی اولیه تشکیل داد.
بنا به تاکید وی در این فرآیند، تأکید ویژهای بر اهمیت خدمات فرودگاهی در جنوب کشور و میزان پروازهای خارجی به مقصد این فرودگاهها، بهویژه از کشورهای منطقه مانند حوزه جنوب خلیج فارس، صورت گرفت تا این پروژه نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر جایگاه بینالمللی کشور نیز از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
کشاورز یادآور شد که نهایتا پس از بررسیهای لازم و تأیید کمیسیونهای مختلف، خوشبختانه شورای اقتصاد، مجوز شروع عملیات اجرایی پروژه را صادر کرد و این پروژه با هدف تکمیل ترمینال و ارتقای خدمات فرودگاهی در استان فارس بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.