در دیدار جمعی از نخبگان با استاندار فارس مطرح شد؛
بهره گیری از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان
به مناسبت روز ملی نخبگان، نشستی با حضور استاندار فارس، معاون مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان و رئیس بنیاد نخبگان استان برگزار شد و جمعی از مستعدان برتر و نخبگان استان نیز دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس با اشاره بهجایگاه نخبگان در جامعه، گفت: جامعه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ ۵ درصد افراد مقاوم که آموزشپذیر نیستند، ٩٠ درصد افراد با ضریب هوشی معمولی که به آسانی همراه میشوند و ۵ درصد دیگر که نخبگان جامعه هستند. نخبگان مانند لوکوموتیو قطار باید حرکت خود را آغاز کرده، نود درصد دیگر را همراه کرده و حتی ۵ درصد مقاوم را نیز به حرکت درآورند.
حسینعلی امیری تأکید کرد: جامعهای که مسئولان آن از میان نخبگان نباشند، توان پیشرفت نخواهد داشت.
استاندار فارس همچنین در مورد لزوم توجه به رویکرد علمی در مدیریت کشور اظهار داشت: بضاعت کارشناسی کشور کاهش یافته و بهجای تقویت بنیانهای علمی، سیستم اداری رشد کرده است. باید سیستمها را بر اساس اصول علمی و کارشناسی پیش ببریم. برای مثال، در جلسه آمایش دانشگاهها، سعی داریم دانشگاههایی که خروجی مناسبی ندارند و اعضای هیئت علمیشان مناسب نیست، منحل یا تجمیع شوند.
امیری در ادامه به انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: ما در انتخاب مدیران، مصاحبههای علمی انجام میدهیم تا افرادی که با رانت یا فشار سیاسی بالا نیامدهاند در مسئولیتهای کلیدی منصوب شوند.
وی همچنین بر اهمیت توانمندی نخبگان در حل مسائل کشور تأکید کرد و گفت: کشور ما با مشکلات زیادی روبهرو است؛ مدیرانی که صلاحیت علمی و کارشناسی داشته باشند، قادر به پیدا کردن راهحلهای مناسب برای این مشکلات خواهند بود.
امیری با طرح این پرسش که چرا از این ظرفیتهای نخبگان استفاده نمیشود؟ گفت: در بسیاری از بخشها، ساختارهای لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای نخبگان تعریف نشده و این وظیفه بنیاد ملی نخبگان است که این ظرفیتها بهرهبرداری کند.
استاندار فارس همچنین به موضوع مهاجرت نخبگان پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از مهاجرتها انگیزه مالی نداشتهاند. وظیفه بنیاد ملی نخبگان ایجاد اشتغال برای نخبگان نیست، بلکه باید ساختارهایی تعریف شود تا دستگاههای اجرایی از ظرفیت نخبگان استفاده کنند.
امیری به موضوع مسکن نخبگان اشاره کرد و افزود: حل مسئله مسکن نخبگان بسیار مهم است، اما متأسفانه ساختار لازم برای این کار وجود ندارد. اگر نخبگان بتوانند ایدههای جدیدی در این زمینه ارائه دهند، حتماً از آنها استقبال میکنیم.
معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان با بیان اهمیت روز ملی نخبگان گفت: ماموریت بنیاد فراهم کردن مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای برتر و فرصتهای علمی و اجتماعی برای آنان در سراسر کشور است.
علی نیکبخت با اشاره به المپیادهای علمی و طرحهای حمایتی، برنامههای بنیاد برای ارتقای کیفیت آموزش در استانها و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه برای نخبگان را تشریح کرد و افزود: دانشجویان میتوانند با تأیید استاد راهنما تجهیزات مورد نیاز پروژههای تحقیقاتی خود را دریافت کنند و در دورههای کارورزی و فرصتهای مطالعاتی صنعتی شرکت کنند.
رئیس بنیاد نخبگان استان فارس نیز در این مراسم بر ضرورت شناسایی، توانمندسازی و الگوسازی از نخبگان و استعدادهای برتر تأکید کرد.
حبیب شریف با اشاره به مأموریت بنیاد نخبگان در شناسایی جوانان مستعد و هدایت آنان در مسیر رشد علمی و اجتماعی گفت: بنیاد نخبگان موظف است علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، زمینه حمایت و تکریم از آنان را فراهم کند تا نقش آنان در پیشرفت علمی و فرهنگی کشور تقویت شود.
رئیس بنیاد نخبگان فارس با تأکید بر حفظ پویایی جوانان مستعد افزود: برنامههای توانمندسازی نخبگان در قالب اهدای جوایز و حمایتهای هدفمند، متناسب با مقاطع تحصیلی و نوع فعالیت علمی آنان طراحی شده است.
شریف در ادامه به معرفی مجمع خیران نخبهپرور فارس پرداخت و خواستار توجه جدی به سه چالش اصلی نخبگان شامل فرصتهای پژوهشی پسادکتری، اشتغال و مسکن شد.
وی اظهار داشت: چنانچه به مسائل معیشتی و نیازهای اساسی نخبگان توجه کافی نشود، زمینه مهاجرت استعدادهای برتر فراهم خواهد شد و این امر به معنای از دست دادن مهمترین سرمایه کشور است.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس بنیاد نخبگان فارس با اشاره به کاهش رتبه استان در شاخصهای نخبهپروری، بر لزوم تعامل مؤثر میان بنیاد نخبگان، آموزش و پرورش و دانشگاهها برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان تأکید کرد.
در پایان، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس نیز با اعلام آمادگی این اداره برای همکاری با بنیاد نخبگان، از تشکیل هیئتهای اندیشهورز و برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نخبگان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، بهرهگیری از ظرفیت علمی و فکری نخبگان در تصمیمسازی و حل مسائل استان است.