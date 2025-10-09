استاندار چهارمحال و بختیاری بر توسعه صادرات بادام و رفع موانع تولید تاکید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا ، جعفر مردانی شامگاه پنجشنبه درسومین جشنواره بادام در شهرستان سامان، کیفیت و شهرت جهانی محصول بادام این استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار توجه دقیق به تمام مراحل تولید و صادرات این محصول شد.

وی با اشاره به گذر کشاورزان استان از دو دهه خشکسالی پیاپی به ویژه در سال زراعی جاری، تلاش بی‌وقفه آنان را عامل تداوم تولید در شرایط دشوار دانست.

مردانی از دریافت مجوز ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی و ۲۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی برای استان درشورای سازگاری با خشکسالی خبر داد و گفت: این میزان آب با تلاش‌های انجام‌شده برای استان مجوز گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه باغات دیم بادام را به عنوان راهکاری برای بهره‌وری بهتر از آب در شرایط خشکسالی عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع باید در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت محصول بادام در استان، گفت: مراحل تولید این محصول از کاشت تا برداشت، بسته‌بندی و صادرات باید به طور دقیق از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد.

مردانی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان بادام را از اولویت‌های مهم خواند و تأکید کرد: این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار ملی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۵ مهر، روز ملی روستاییان و عشایر، یادآور شد: مردم چهارمحال و بختیاری در ۱۵ مهر ۱۳۷۲ میزبان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند و ایشان از مناطق دوردست استان بازدید کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان از تمامی تولیدکنندگان، روستاییان، عشایر، صادرکنندگان، باغداران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مدیران حامی مجموعه روستا، عشایر و کشاورزی که در برگزاری سومین جشنواره بادام در استان مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

شهرستان سامان طلایه‌دار تولید بادام کشور است

فرماندار شهرستان سامان نیز در این همایش با اشاره به جایگاه بادام به عنوان بخشی از هویت و میراث فرهنگی ایران گفت: شهرستان سامان طلایه‌دار تولید بادام کشور است خواند و نقش اقتصادی این محصول در ایجاد اشتغال و ارزآوری موثری است.

حجت الله ریاحی اظهار داشت: بادام نه تنها یک محصول کشاورزی، بلکه بخشی از هویت و میراث فرهنگی مردم ایران است که در اشعار و آیین‌های ملی جایگاهی ویژه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و کشاورزی شهرستان سامان، افزود: این شهرستان با وسعتی بیش از ۴۷۰ کیلومتر مربع در شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری، به‌حق عنوان طلایه‌دار تولید بادام کشور را به خود اختصاص داده است. برگزاری جشن بادام، نشانه‌ای از شکرگزاری مردم این دیار نسبت به نعمات الهی و تلاش کشاورزان پرتلاش سامان است.

فرماندار شهرستان سامان بادام این شهرستان را نماینده اوج کیفیت در میان محصولات آجیل جهان دانست و گفت: این کیفیت نتیجه تلفیق دانش کشاورزی چندصد ساله ایرانی با شیوه‌های نوین و پایدار تولید است که الگویی موفق از پیوند سنت با نوآوری محسوب می‌شود.

ریاحی با تأکید بر تعهد زیست‌محیطی کشاورزان سامان، خاطرنشان کرد: نظام آبیاری و مدیریت باغ‌های بادام در این شهرستان، نمونه‌ای از همزیستی مسئولانه میان تولید باکیفیت و حفاظت از محیط زیست است و نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون توجه به منابع طبیعی امکان‌پذیر نیست.

وی تأثیر اقتصادی بادام سامان را فراتر از مرزهای شهرستان برشمرد و افزود: این محصول با ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، موجب جذب نیروی کار از شهرها و استان‌های صنعتی هم‌جوار شده و صادرات آن نیز با حضور در بازارهای بین‌المللی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.

زنجیره تولید بادام در چهارمحال و بختیاری اشتغال ۶۰ هزار نفری را فراهم کرد

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۶۰ هزار نفر در زنجیره تولید بادام در شهرستان‌های سامان و بن خبر داد و این ظرفیت را بی‌نظیر خواند.

شهرام زارع با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان‌ها زیر کشت بادام است، گفت: به ازای هر هکتار یک نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، شمار شاغلان به بیش از ۶۰ هزار نفر می‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به صادرات ۲۸ میلیون دلاری بادام در سال گذشته، افزود: از این میزان، حدود ۶ میلیون دلار صادرات خارج از استان بوده که برنامه‌ریزی کرده‌ایم با همکاری بخش خصوصی، این حجم صادرات به استان بازگردد.

زارع از برنامه‌ریزی برای برگزاری سه جشنواره فرهنگی و اقتصادی در شهرستان‌های لردگان، بلداجی و اردل در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره‌ها، معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت فضای کسب‌وکار است.

وی با اشاره به برنامه حمایتی از صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهای ذیربط، برای بازرگانان فعال استان ویزای دوساله و پنج‌ساله صادر می‌شود تا بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور مؤثرتری داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در پایان، همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی را عامل قرارگیری استان در مسیر توسعه واقعی خواند و تقویت صادرات را راهبرد اصلی پیشرفت اقتصادی استان عنوان کرد.

