به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمدحسین حسنخانی در مراسم آغاز به کار سومین رویداد «المپیاد ملی جام پرچم» در بیت امام خمینی در شهرستان خمین، افزود: مدیران ورزش به خصوص شخص وزیر تأکید ویژه‌ای بر گسترش ورزش‌های همگانی و ورزش روستایی و عشایری دارند، چرا که ورزش یک ضرورت است.

وی بر ضرورت تمرکز بر تمامی ابعاد ورزش تأکید کرده و ادامه داد: اگر یک ورزشکار به معنای واقعی نه تنها در بُعد جسمانی، بلکه در تمامی ابعاد دیگر ورزش و سختی را تحمل کند، دچار خسران و کاستی نمی‌شود. امروز جامعه ورزش کشور نشان داد در هر شرایطی پیش‌قراول عرصه دفاع از کشور ایران است.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: در روزهای آغازین حمله عراق به ایران و اوج جنگ تحمیلی در سال 1359 با توجه به مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و دشمن متجاوز به سرزمین ایران حمله کرده بود، بعضی‌ها می‌گفتند باید بساط ورزش را جمع کرد.

حجت‌الاسلام حسنخانی تصریح کرد: در دوران جنگ 8 ساله ورزشکاران قهرمان کشور با حضور در جبهه‌های جنگ از خاک وطن دفاع کردند. در جنگ 12 روزه نیز جامعه ورزش حضور پررنگی داشتند. وظیفه اهتزاز پرچم در عرصه جنگ با دشمن، در مسابقات مهم و عرصه‌های ملی و بین‌المللی و المپیک بر عهده قهرمانان است.

وی بیان داشت: قهرمانان کشور ایران با کسب مدال نخستین اقدامی که انجام می‌دهند، ادای احترام به پرچم است که نماد هویت ملی کشور محسوب می‌شود. ورزشکاران ایران امروز در صحنه جهانی با قهرمانی‌های خود دل میلیون‌ها ایرانی را شاد می‌کنند و غرور ملی به همراه می‌آورند.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: پرچم به عنوان هویت ملی هر سرزمینی است. اما در کشور ایران رنگ‌های زیبای پرچم کشورمان هر کدام حاوی یک مفهوم بلند و متعالی است. اضافه بر آن، این پرچم مزین به اسم ذات باری تعالی الله و کلمة الله است.

حجت‌الاسلام حسنخانی ابراز داشت: در این دوره از المپیاد ملی جام پرچم حدود 100 هزار نفر شرکت کردند. با توجه به ظرفیت‌های روستایی پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال آینده به 500 هزار نفر افزایش پیدا کند تا بتوانیم تمامی استعدادهای درخشان روستاها را شناسایی کنیم.

وی به حجم جمعیتی ساکنان روستاها در سطح کشور اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: 20 درصد از جمعیت کشور ساکن روستا هستند. بر این اساس باید تدابیری اندیشیده شود تا شرکت‌کنندگان در این المپیاد ورزشی که مختص روستاییان و عشایر است افزایش پیدا کند.

کارنامه ایران در زمینه بهره‌گیری از استعدادهای مناطق محروم بسیار روشن است

نوه امام خمینی نیز در این مراسم گفت: کارنامه ایران در زمینه بهره‌گیری از استعدادها و قهرمانان مناطق دور افتاده و محروم، کارنامه‌ای بسیار روشن است. مسئولین کشور همواره این نگاه را داشتند که ورزش فقط متعلق به پایتخت نیست. بر این اساس توسعه ورزش را در تمامی نقاط کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سید علی خمینی افزود: اقدام مسئولانی که با نگاه بلند خود ورزش را نه تنها در پایتخت یا در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ محدود نکردند، قابل تقدیر است. ایجاد و تداوم فعالیت‌های ورزشی در روستاها و شهرهای کوچک، ایده‌ای بسیار ارزشمند است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی همانند المپیادهای ورزشی روستایی و عشایری همانند جام ملی پرچم آینده ورزش کشور را تضمین می‌کند. کودکان و نوجوانان به صرف اینکه در روستاها هستند نباید از پیشرفت در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های ورزشی محروم باشند. کشور توجه ویژه‌ای به این افراد در حوزه‌های متعدد دارد.

نوه امام خمینی اظهار داشت: یکی از موفقیت‌های بزرگ کشور که این است که فضا را برای پیشرفت تمامی اقشار جامعه فراهم می‌کند و توفیقاتی است که در ورزش به دست آورده‌ایم. موفقیت‌های ورزشی کشور در عرصه‌های جهانی ریشه در برنامه‌ریزی‌های گسترده و کلان در این حوزه دارد.

حجت‌الاسلام خمینی تصریح کرد: قهرمانی‌های ایران در رشته‌های مختلف ورزشی، نتیجه استعدادهای موجود در کشور است. کشف این استعدادها و سرمایه‌گذاری برای شکوفاسازی آنها قابل تقدیر است. استعدادیابی‌هایی که در المپیادهای ورزشی انجام می‌شود، نمونه‌ای بارز از برنامه‌ریزی‌ها و موفقیت‌های این حوزه است.

وی بیان داشت: اکثر قهرمانان ورزشی کشور از مناطق محروم برخاسته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضا برای رشد استعدادها فراهم بوده است. ورزش‌های روستایی و عشایری فرصت ارزشمندی برای ورزش همگانی است و سبب خواهد شد استعدادهای ورزشی مناطق محروم شناسایی شوند.

نوه امام خمینی تأکید کرد: شرکت 80 هزار تا 100 هزار نفر در سراسر کشور در مسابقات ورزشی مختلف نیازمند یک توان مدیریتی بالاست و این یک فرایند بزرگ است. مشابه بسیاری از دستاوردهای مهمی که در کشور حاصل شده، اما متأسفانه کمتر به چشم می‌آید و مورد تبلیغ و بیان قرار نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام خمینی ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی حضورم در این رویداد، تلاش برای تبلیغ و ترویج این حرکت ارزشمند و ایجاد انگیزه در دیگران برای پیوستن به این مسیر است. همان قدر که جسم انسان احتیاج به ورزش دارد و با ورزش جسم تقویت می‌شود، روح نیز نیازمند ورزش است و با آن تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: تقویت روحیه یعنی اینکه در بزنگاه‌ها بتوانیم اقدام درست را انجام دهیم و گام مهم را برداریم. باید در میدان‌های زندگی جوانمردی و روحیه ورزشی را هم در جسم خودمان تقویت کنیم. ورزشکارانی در جامعه ماندگار شدند که علاوه بر داشتن ماهیچه‌های قدرتمند روحیه خودشان را نیز پرورش داده بودند.

نوه امام خمینی به موضوع نمادهای ملی و دینی و اعتقاد ورزشکاران به این نمادها اشاره کرده و گفت: نمادهایی که در تمدن عظیم ایران به وجود آمده، رشد کرده و مورد پذیرش ملت قرار گرفته است بار معنایی بسیاری دارند. دشمنان برای حمله و ضربه زدن به این نمادها بسیار تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام خمینی افزود: اینکه ورزشکاران کشور تا به این اندازه به نمادها توجه می‌کنند، نشان‌دهنده عظمت تاریخی و فرهنگی کشور ایران است. پرچم شعار و نماد ارزشمندی محسوب شده و حامل بار معنایی بسیار زیادی است. بسیار ارزشمند است که ورزشکاران ذیل پرچم کشور ایران افتخارآفرینی می‌کنند.

المپیاد ملی جام پرچم نماد وحدت و نشاط اجتماعی است

استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: المپیاد ملی جام پرچم نماد وحدت، همدلی و نشاط اجتماعی است. این گردهمایی بزرگ، تجلی عزم مردم برای ساختن جامعه‌ای سالم‌تر، پرنشاط‌تر و امیدوارتر است. هر مسابقه ورزشی، فرصتی برای با هم بودن، ایجاد شور و تقویت همبستگی اجتماعی است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: توجه به فرهنگ و ورزش در نقاط دورافتاده نشان از توسعه عادلانه دارد. در این راستا باید استعدادهای نهان در مناطق روستایی و عشایری شناسایی شوند که نتیجه آن دستاوردهای قهرمانی و اقتصادی برای این مناطق است. محتوای فرهنگی و ورزشی روستاها نیز حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم، عدالت‌محوری و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار است. روستاها قلب تپنده ایمان، تولید و تلاش در کشور هستند و باید در این مناطق حوزه ورزش و فرهنگ بیشتر مورد توجه قرار بگیرد که در حال گام برداشتن به این سمت هستیم.

استاندار مرکزی اظهار داشت: ورزش رکن اصلی سلامت جسم و روح جامعه است. ورزش، تنها حرکت عضلات نیست، بلکه حرکت روح جامعه به سوی پویایی و امید است. در روزگاری که جامعه بیش از هر زمان دیگر به امید و آرامش نیاز دارد، ورزش می‌تواند بهترین عنصر تحقق شور اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه باشد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: سلامت مردم، اولویت تمامی برنامه‌های توسعه‌ای استان مرکزی است و ورزش ستون اصلی این سلامت به شمار می‌آید. توسعه ورزش همگانی یکی از مهمترین اولویت‌های اصلی ورزش استان به شمار می‌رود، چرا که یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین فرایندها برای پیشگیری در حوزه سلامت است.

وی بیان داشت: باید به نقطه‌ای برسیم که ورزش، درست همانند آموزش و تغذیه سالم، در برنامه روزمره هر خانواده جایگاه ثابت داشته باشد و در این راستا باید امکانات برابر ایجاد شود. از تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسئول و ذیربط در این حوزه می‌خواهیم با نگاه مسئولانه، برای گسترش این فرهنگ تلاش کنند.

استاندار مرکزی تأکید کرد: احداث و تجهیز ده‌ها زمین چمن مصنوعی، سالن چندمنظوره، خانه ورزش روستایی و فضاهای ورزشی روباز در این استان در دستور کار قرار گرفته است. در دهه فجر سال گذشته و هفته دولت سال جاری بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و این موضوع همچنان با قدرت پیگیری خواهد شد.

زندیه‌وکیلی ابراز داشت: تاکنون 130 چمن مصنوعی در مناطق روستایی استان مرکزی احداث شده است. چنین زیرساخت‌هایی نیازمند محتوا و برنامه‌های ورزشی برای استعدادیابی در این حوزه است. چرا که استعدادهای ورزشی می‌توانند موجب آبادانی و توسعه مناطق روستایی و عشایری شوند.

وی موقعیت‌های ویژه استان مرکزی در عرصه‌های مختلف ورزشی اشاره داشته و اضافه کرد: بسیاری از جوانان این استان در تیم‌های ملی ورزشی مختلف حضور دارند و برای کشور و استان افتخارآفرینی کرده‌اند. در حال حاضر از این استان یک تیم در لیگ برتر فوتبال و 3 تیم در لیگ برتر فوتسال کشور حضور دارند.

استاندار مرکزی به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرده و گفت: در راستای تحقق طرح توسعه عدالت آموزشی امروز هیچ مدرسه کپری، سنگی و کانکسی در این استان وجود ندارد. در حال تلاش هستیم شیفت‌های دوم در مدارس نداشته باشیم و این اماکن از امکانات بهداشتی مناسب برخوردار باشند.

زندیه‌وکیلی افزود: 16 مگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان مرکزی اضافه شده است. برای تمامی 12 شهرستان این استان 11 برنامه در زمینه تولید انرژی خورشیدی تعریف شده است و امروز به 231 مگاوات دست یافتیم. مقرر شده تا در یک برنامه زمانی 3 ساله به 5000 مگاوات تولید انرژی خورشیدی دست یابیم.

وی ادامه داد: در روستاهای استان مرکزی امکانات خوبی داریم. 99 درصد از روستاهای این استان گازکشی شده است. بیش از 95 درصد روستاهای استان راه آسفالته دارند. همچنین در بیشتر روستاها زیرساخت‌های ارتباط الکترونیک و اینترنت ایجاد شده است. توسعه این فرایندها با جدیت ادامه دارد.

آنچه موجب پیروزی کشور می‌شود داشتن وحدت کلمه است

نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس نیز در این مراسم گفت: آنچه موجب پیروزی کشور می‌شود و عامل رسیدن به موفقیت در تمامی عرصه‌ها است، داشتن وحدت کلمه است. نسلی که امروز قرار است المپیاد ملی جام پرچم را برگزار کند امیدوارم بتواند با تلاش و اقتدار و اتحاد پرچم ایران را در سراسر دنیا بالا برده و برافراشته کند.

محمد بیات افزود: رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی بیانگر آبادانی، آرمان‌ها، اسلام و مهدویت؛ رنگ سفید آن نماد صلح و آرامش؛ رنگ قرمز آن نیز نشانگر رشادت، اقتدار، دلاوری، صلابت و پایداری است. در کشور ایران پرچم نشانه قدمت، اعتقاد، باور، هویت و شرف است و اقتداری که در آن نظم و روحیه پیروزی مستتر است.

المپیاد ملی جام پرچم فرصتی برای تمرین روحیه جوانمردی و پهلوانی

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: سومین رویداد «المپیاد ملی جام پرچم» فرصتی است تا جوانان در کنار رقابت ورزشی، روحیه جوانمردی و پهلوانی را تمرین کنند. ورزش جایگاه ویژه‌ای دارد و جلوه‌ای از جوانمردی و پهلوانی است که علاوه بر تقویت جسم، روح را نیز جلا می‌دهد.

محمد مرادی افزود: چه زیباست که امروز جوانان کشور ایران در قالب این المپیاد ورزشی به نام پرچم رقابت می‌کنند. فراتر از نتیجه، حرکت فرهنگی اجتماعی و ملی این رویداد برای ترویج ورزش، افزایش نشاط، کاهش کم‌تحرکی و شناسایی استعدادهای برتر در نقاط مختلف این کشور است.

وی ادامه داد: برگزاری این رویداد در شهرستان خمین، به عنوان شهرستانی که نقش مهمی در شکل‌گیری اندیشه معاصر ایران ایفا کرده، بیانگر اهمیت فرهنگی و ورزشی این رویداد است. ریشه‌های ایمان هویت و خودباوری کشور ایران از این خطه برخاسته است و خاستگاه اندیشه‌ای است که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: امروز در شهرستان خمین شاهد آغاز رویدادی هستیم که نام آن با یکی از والاترین و مقدس‌ترین نمادهای این سرزمین یعنی پرچم پیوند خورده است. چرا که پرچم تنها یک نشانه رسمی نیست، بلکه هویت، ایمان و فداکاری است.

مرادی به رنگ‌های پرچم ایران اشاره داشته و تصریح کرد: رنگ‌های پرچم ایران هر یک نشانی از عظمت ملت ایران است. رنگ سبز نشانه ایمان، رنگ سفید نماد صلح و پاکی و رنگ قرمز یادآور خون پاک شهیدانی است که برای سربلندی این مرز و بوم عزیزترین داشته خود یعنی جانشان را نثار کردند.

وی به مفهوم عمیق پرچم کشور ایران اشاره کرده و بیان داشت: این پرچم خلاصه‌ای از تاریخ ایثار، مقاومت و روحیه مردم این سرزمین است. امیدواریم پرچم پرافتخار کشور ایران همیشه به دستان توانمند جوانان این مرز و بوم برافراشته باشد و نام ایران در سراسر جهان بدرخشد.

سومین دوره المپیاد ورزشی روستائیان و عشایر کشور موسوم به «المپیاد ملی جام پرچم» با حضور مسئولین کشوری و استانی در 6 سطح روستایی، بخش‌ها، شهرستانی، استانی، منطقه‌ای و ملی آغاز شد. این المپیاد در رشته‌های مینی فوتبال، والیبال 4 نفره، دوومیدانی، هفت سنگ، چوب‌کِشی و ورزش‌های الکترونیک برگزار می‌شود.

