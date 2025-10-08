به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل شوریجه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و روز ملی روستا و عشایر در راستای اخباری مبنی بر انحلال سازمان عشایر و ادغام در سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با عنوان سازمان پیشرفت و آبادانی روستا و عشایر، گفت: عشایر از دیرباز تا امروز همیشه در کنار اسلام و انقلاب ایستاده‌اند و در دفاع از حقوق ملت، جان بر کف و سینه ستبر کرده‌ و دین خود را نیز ادا کرده‌اند.

نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس با تأکید بر نقش بی بدیل عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس، ادامه داد: عشایر کشور در ۴۶ سال عمر انقلاب اسلامی و در تمامی مواقع حساس و هر جا که خطری متوجه کشورمان بوده؛ همواره پیشگامان واقعی در مقابله با تهدیدات بوده‌اند و در طول دفاع مقدس نیز با تقدیم یازده هزار شهید در خط مقدم دفاع از کشور قرار داشته‌اند.

وی در ادامه به نقش برجسته بزرگان عشایر و ایلات در تاریخ ایران اشاره کرد و افزود: عشایر همواره محور وحدت، فعالیت و پیشرفت بوده‌اند؛ بزرگانی که در جامعه هدف خود احترام و تأثیرگذاری خاصی دارند.

نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: عشایر با فرهنگ غنی و تمدن خاص خود همیشه ساده و بی‌آلایش زندگی کرده‌اند؛ آن‌ها بدون اینکه زحمتی برای نظام و دولت ایجاد کنند با حداقل امکانات سازگار بوده و هیچ گاه اعتراضی نداشته‌اند، این عزیزان با قوت لایموت به دفاع از عزت و عظمت ایران اسلامی ایستاده‌اند و در ساخت کشور سهم بسزایی دارند.

وی با تأکید بر نقش کلیدی عشایر در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: امروز دولت باید به جامعه ایلات و عشایر در همه زمینه‌ها رسیدگی کند، به ویژه در زمینه تأمین نهاده‌های دامی که حیاتی‌ترین نیاز تولیدکنندگان است. عشایر به ویژه در تولید گوشت قرمز، نقش محوری دارند؛ اگر به عشایر رسیدگی شود نیازی به واردات گوشت نخواهیم داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس ضمن درخواست از قوه مجریه و رئیس‌جمهور برای توجه ویژه به این جامعه، تصریح کرد: عشایر در طول تاریخ انقلاب همواره با عزت و احترام در دفاع از ایران ایستاده‌اند و انتظار دارند سازمان عشایر همچنان پابرجا بماند و فعالیت خود را ادامه دهد. مجلس نیز با مستندات و دلایل قوی اجازه انحلال سازمان عشایر را نخواهد داد و ذره‌ای از اصول مدنظر در راستای دفاع از حقوق، نظام و انقلاب و مردم عشایر عدول نمی‌کنیم.

