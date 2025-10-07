پوستر بیست و نهمین یادروز حافظ رونمایی شد
آیین رونمایی از بیست و نهمین یادروز حافظ شیرازی با حضور استاندار فارس در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، برگزار شد؛ در این آیین همچنین حسینعلی امیری به عنوان رئیس هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان فارس معرفی شد.
به گزارش ایلنا، این رونمایی با حضور محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همزمان با معرفی حسینعلی امیری استاندار فارس به عنوان رئیس هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان انجام شد.
حسینعلی امیری با تأکید بر جایگاه مفاخر فرهنگی در شکلگیری هویت ملی، شناخت این بزرگان را ضرورتی بنیادین برای نسل جوان دانست و گفت: ملتها با مفاخر خود زیست میکنند و اگر لطافتها و ظرافتهای نهفته در زندگی این شخصیتها بهدرستی تبیین نشود، ممکن است ذهن نسل نو آنها را در شمار افسانهها بپندارد.
وی افزود: برگزاری آیینهای بزرگداشت، همایشهای فرهنگی و انتشار آثار مفاخر نهتنها اقدامی فرهنگی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ملت است؛ چرا که در پرتو این اقدامات، پیوند نسلها با ریشههای فکری و معنوی خود استوار میماند.
امیری با اشاره به سه محور بنیادین فعالیت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، یعنی ساخت آرامگاهها، برگزاری آیینهای بزرگداشت و انتشار آثار، خاطرنشان کرد: انتشار آثار مرجع از مفاخر فرهنگ و ادب ایران، اقدامی شایسته و ضرورتی فرهنگی است که در مسیر حفظ میراث معنوی این سرزمین باید با جدیت دنبال شود.
وی با نگاهی به تحولات اجتماعی و دگرگونی در شیوههای مطالعه، افزود: در روزگار کنونی، بسیاری از افراد از مطالعه فاصله گرفتهاند و این امر ایجاب میکند که در معرفی مفاخر، از شیوههای نوین و متناسب با اقتضائات زمان بهره گرفته شود.
امیری تأکید کرد: سنجش اثربخشی این اقدامات امری حیاتی است و صرفاً تولید محتوا، بدون ارزیابی میزان تأثیر آن در جامعه، نمیتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی امروز باشد.
رئیس هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس با تأکید بر نقش مفاخر در تقویت انسجام اجتماعی گفت: انسان همواره نیازمند الگوست و مفاخر فرهنگی میتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند.
وی با اشاره به این که فارس محل تلاقی سه تمدن بزرگ پیش و پس از اسلام است، گفت: مفاخر این خطه نهتنها در کشور بلکه در میان کشورهای فارسیزبان نیز مورد توجهاند و معرفی شایسته آنها میتواند گامی مهم در نزدیک کردن کشورهای حوزه ایران فرهنگی به یکدیگر و ارائه یک پارادایم بینالمللی مبتنی بر اشتراکات فرهنگی در سطح جهانی باشد.
استاندار فارس با اشاره به تحولات فرهنگی نسل نو، هشدار داد که فاصله گرفتن جوانان از هویت تاریخی و فرهنگی خویش، از جمله مخاطرات جدی روزگار ماست.
امیری تصریح کرد: اگر این تحولات به درستی شناخته و برای آن چارهجویی نشود، میتواند بنیانهای انسجام اجتماعی را متزلزل سازد.
وی تقویت حس وطندوستی و آشنایی عمیق با مفاخر ملی را راهی مؤثر برای پر کردن این خلأ دانست و نقش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را در این مسیر حیاتی توصیف کرد.
استاندار فارس همچنین بر ضرورت استمرار و تعمیق فعالیتهای انجمن در جهت بازآفرینی پیوند نسلها با میراث معنوی کشور تأکید کرد.
در پایان مراسم، از پوستر بیستونهمین یادروز حافظ شیرازی رونمایی شد.