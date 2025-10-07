پنج عضو خانواده همدانی با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند/ نوزاد ۶ ماهه جان باخت

به گزارش ایلنا، محمد مالمیر روز سه شنبه افزود: اعضای این خانواده شامل پدر و مادر ، ۲ دختر و یک نوزاد ۶ ماهه، همگی به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن در منزل مسکونی دچار مسمومیت شده بودند.

وی اضافه کرد: صبح هنگام پس از بیدار شدن اعضای خانواده متوجه سردرد و سرگیجه شده و با اورژانس تماس برقرار می کنند که همه به مرکز درمانی منتقل شده و با وجود تلاش پزشکان نوزاد ۶ ماهه جان باخت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان درباره منشا نشت گاز بیان کرد: شیرگاز این منزل مسکونی بدون درپوش بوده و احتمال می رود پا و یا دست یکی از فرزندان خانواده حین بازی به شیر گاز برخورد و موجب باز شدن مسیر گاز و وارد شدن آن به فضای خانه شده باشد.

مالمیر با هشدار به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به گازگرفتگی، گفت: گاز مونوکسیدکربن نیمه نخست امسال موجب مسمومیت و مرگ چهار نفر در استان شامل سه مرد و یک زن شده است و نیمه نخست سال گذشته نیز سه مرد بر اثر استنشاق گاز مونو کسید کربن جان باختند.

وی مهمترین علت مسمومیت ناشی از گازگرفتگی را بی‌توجهی به نکات هشدار دهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی دانست و خواستار رعایت مسائل ایمنی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر رسانه ها برای کاهش این آمارها شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: مهم ترین علائم گازگرفتگی و مسمومیت گیجی و سردرد همراه با احساس سنگینی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه است.

مالمیر افزود: استفاده از آبگرمکن و بخاری های فرسوده دارای نقص فنی و بدون کلاهک یا دودکش استاندارد، بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می‌دهد.

