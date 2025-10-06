به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، خانه مطبوعات استان با نهایت تأسف این رخداد ناگوار را اقدامی خلاف شأن و حرمت خبرنگار و مغایر با اصول اخلاقی، اجتماعی و قانونی دانسته و آن را تعرضی آشکار به امنیت شخصی، آزادی بیان و رسالت اجتماعی رسانه‌ها می داند.

خبرنگاران، چشم بینای جامعه و زبان گویای مردم‌اند؛ آنان با تلاش بی‌وقفه و شجاعت، در خط مقدم اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف شرکت فعال دارند و هرگونه تعرض یا محدودیت علیه آنان، بی‌احترامی به افکار عمومی و خدشه‌دار کردن بنیان مردم‌سالاری محسوب می‌شود.

خانه مطبوعات استان قزوین، ضمن اعلام همبستگی قاطع با این خبرنگار و جامعه رسانه‌ای، این موضوع را با جدیت و فارغ از هرگونه ملاحظه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

همچنین از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتظار می‌رود که موضعی شفاف و صریح در قبال این اتفاق داشته و ضمن صیانت از حرمت خبرنگاران، نسبت به رعایت انضباط اخلاقی و اجتماعی اهتمام ورزند.

خانه مطبوعات استان قزوین همواره در کنار خبرنگاران ایستاده و اجازه نخواهد داد که تهدید، خشونت و یا فشار رسالت مقدس اهل قلم و رسانه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

انتهای پیام/