بیانیه خانه مطبوعات قزوین در واکنش به ضربوشتم یکی از خبرنگاران
خانه مطبوعات استان قزوین در واکنش به ضربوشتم یکی از خبرنگاران متعهد و پرتلاش استان توسط همسر یکی از اعضای شورای شهر قزوین بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، خانه مطبوعات استان با نهایت تأسف این رخداد ناگوار را اقدامی خلاف شأن و حرمت خبرنگار و مغایر با اصول اخلاقی، اجتماعی و قانونی دانسته و آن را تعرضی آشکار به امنیت شخصی، آزادی بیان و رسالت اجتماعی رسانهها می داند.
خبرنگاران، چشم بینای جامعه و زبان گویای مردماند؛ آنان با تلاش بیوقفه و شجاعت، در خط مقدم اطلاعرسانی صحیح و شفاف شرکت فعال دارند و هرگونه تعرض یا محدودیت علیه آنان، بیاحترامی به افکار عمومی و خدشهدار کردن بنیان مردمسالاری محسوب میشود.
خانه مطبوعات استان قزوین، ضمن اعلام همبستگی قاطع با این خبرنگار و جامعه رسانهای، این موضوع را با جدیت و فارغ از هرگونه ملاحظه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
همچنین از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انتظار میرود که موضعی شفاف و صریح در قبال این اتفاق داشته و ضمن صیانت از حرمت خبرنگاران، نسبت به رعایت انضباط اخلاقی و اجتماعی اهتمام ورزند.
خانه مطبوعات استان قزوین همواره در کنار خبرنگاران ایستاده و اجازه نخواهد داد که تهدید، خشونت و یا فشار رسالت مقدس اهل قلم و رسانه را تحتالشعاع قرار دهد.