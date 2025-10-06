به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن زارعی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز جهانی پست (17 مهر ماه)، افزود: پرداخت حقوق بر اساس عملکرد از جمله اقدامات نوآورانه‌ای است که مجموعه پست استان مرکزی در این حوزه رتبه نخست کشور را در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کسب کرده است و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پست استان جزء رتبه‌های تک‌رقمی قرار گرفته است.

وی به نوع عملکرد مجموعه پست استان مرکزی به لحاظ تمرکز بر نیروی انسانی اشاره کرده در این خصوص ادامه داد: اداره‌کل پست این استان با حدود 500 نیروی انسانی فعالیت می‌کند که از این تعداد 144 نفر نیروی دولتی و مابقی از بخش خصوصی اعم از شرکت‌ها یا پیمانکاران هستند. پست به دلیل نیرومحور بودن، یکی از سازمان‌هایی است که عملکرد آن به شدت به نیروی انسانی وابسته است.

پلاک‌گذاری دیجیتال با کدهای QR ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کرد

مدیرکل پست استان مرکزی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های سال جاری این اداره‌کل، اجرای پروژه ملی «جی‌نف» بوده است. تاکنون 50 درصد از ژئوکد نقاط روستایی و 90 درصد از ژئوکد نقاط شهری استان تکمیل شده است. پلاک‌گذاری دیجیتال با کدهای QR ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کرده و بستری برای حکمرانی هوشمند فراهم آورده است. استان مرکزی در این زمینه جزء استان‌های پیشرو است.

زارعی تصریح کرد: 16 هکتار زمین در کنار فرودگاه اراک برای راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز هوشمند تجزیه مرسولات کشور اختصاص داده شده است. این مرکز با بهره‌گیری از ربات‌های تجزیه‌گر، بزرگ‌ترین پایگاه هوشمند پستی کشور خواهد بود و تحول بزرگی در صنعت پست ایجاد خواهد کرد. مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده خدمات آنلاین در استان راه‌اندازی شده که بستری برای فروش محصولات بومی و محلی فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش پست در تحقق دولت الکترونیک، بیان داشت: مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده خدمات آنلاین در استان راه‌اندازی شده است. این مرکزی بستری برای فروش محصولات بومی و محلی فراهم کرده و می‌تواند تجارت الکترونیک استان را متحول کند وگفت: پیگیری شکایات و درخواست‌های مشتریان با جدیت دنبال می‌شود و این موضوع به بهبود کیفیت خدمات کمک کرده است.

نصب صندوق‌های هوشمند (لاکر) در نقاط پرتردد استان مرکزی

مدیرکل پست استان مرکزی تأکید کرد: صندوق‌های هوشمند (لاکر) در نقاط پرتردد استان نصب شده که این اقدام در راستای ارتقاء سطح دسترسی مشتریان و تحقق پست سبز انجام شده است. ذائقه مردم از نامه‌نگاری سنتی به خرید آنلاین تغییر پیدا کرده و در این راستا زیرساخت‌های ناوگان حمل‌ونقل سبک و سنگین نوسازی شده و سکوی تجزیه مرسولات توسعه یافته است. جایگزینی کامیون‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های جدید و کم‌آلاینده از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.

زارعی ابراز داشت: نوسازی خط ساوه به عنوان یک خط برون‌استانی مستقل و راه‌اندازی نمایندگی‌های جدید در شهرهای دلیجان و غرق‌آباد از دیگر اقدامات زیرساختی پست استان مرکزی است. بیش از 50 تن انار در ساوه از طریق پست جابجا می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده نقش مؤثر پست در اقتصاد محلی است. مجموعه پست با اکثر سازمان‌های دولتی و تولیدکنندگان بومی، چه در بخش صنعتی و چه غیرصنعتی، قرارداد و تفاهم‌نامه دارد که این همکاری‌ها به تقویت اقتصاد منطقه کمک کرده است.

وی همچنین از راه‌اندازی پست عشایری در راستای توسعه عدالت ارتباطی خبر داد و اضافه کرد: افتخار مجموعه پست این است که گسترده‌ترین شبکه ارتباطی کشور را دارد و این تعهد را با ارائه خدمات به مناطق عشایری عملی کرده است. این اقدامات به افزایش سرعت و کیفیت خدمات پستی کمک کرده و پست را به یکی از پیشروترین سازمان‌های استان مرکزی در بین دستگاه‌های اجرایی تبدیل کرده است.

جابجایی 5 میلیون مرسوله پستی در یک سال گذشته

مدیرکل پست استان مرکزی به حجم مرسوله‌های پستی در یک سال گذشته اشاره کرده و گفت: این مجموعه از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری، حدود 5 میلیون مرسوله پستی را جابجا کرده که از نظر وزنی بیش از 2000 تن مرسوله پستی بوده است. بخشی از این مرسوله‌ها صادراتی و بخشی دیگر نیز وارداتی بوده است. ترافیک پستی استان در سال جاری 7 درصد رشد داشته است.

زارعی افزود: پست استان مرکزی در بازه زمانی یک سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۰ میلیون خدمات پستی را در این استان ارائه کرده که از این تعداد 4 میلیون و 800 هزار خدمات در حوزه سرویس‌های الکترونیکی ارائه شده است. این مجموعه از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری 38 درصد رشد در سرویس‌های الکترونیکی، 3 درصد رشد در سرویس‌های ثبتی و 21 درصد رشد در تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین داشته است.

وی ادامه داد: پست استان مرکزی در 3 نوبت کاری به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند. در شرایط سخت آب‌وهوایی و تعطیلات رسمی، خدمات پستی بدون وقفه ادامه داشته است. در ایام اربعین، بیش از 100 هزار گذرنامه به موقع در سطح استان توزیع شد. در جنگ 12 روزه با مدیریت بحران و تغییر خطوط عملیاتی، هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمات پستی ایجاد نشد. حتی در شرایط بحرانی، خطوط حمل‌ونقل را تغییر دادیم تا ایمنی کامیون‌ها حفظ شود و خدمات بدون وقفه ارائه شود.

پست استان مرکزی سهم قابل توجهی از ارتباطات را عهده‌دار است

مدیرکل پست استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه با 200 واحد شهری، روستایی دولتی و خصوصی، 500 نیرو در بخش‌های قبول و مبادله و رهسپاری و توزیع، به عنوان بزرگترین شبکه ارتباطی استان سهم قابل توجهی از ارتباطات استان مرکزی را عهده‌دار است. شبکه پستی ایران نیز گسترده‌ترین شبکه ارتباط فیزیکی کشور است که در تمامی مناطق شهری، روستایی و حتی عشایری خدمات ارائه می‌دهد و به دلیل این گستردگی، با همه کشورهای عضو اتحادیه در ارتباط است.

زارعی تصریح کرد: اتحادیه جهانی پست در سال 1874 تأسیس شد و ایران به عنوان بیست‌ودومین عضو، 3 سال پس از تأسیس یعنی حدود 150 سال پیش به این اتحادیه ملحق شد. پست ایران پس از سازمان ملل، دومین سازمان بین‌المللی جهان محسوب می‌شود و در یک سال اخیر با جهش 14 پله‌ای، از رتبه 52 به رتبه 37 در میان 192 کشور عضو اتحادیه جهانی پست رسیده است.

