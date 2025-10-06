جشنواره مطبوعات البرز باید به نماد بزرگداشت خبرنگاران تبدیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا عباس‌زاده در دیدار با ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، با بیان اینکه فضای تعامل مؤثر میان خانه مطبوعات و اداره‌کل ارشاد زمینه‌ساز رشد رسانه‌های استان شده است، اظهار داشت: این هماهنگی بازتاب نگاه مدیریتی آقای شریفی در حوزه رسانه‌ای استان است و بدون تردید، استمرار آن می‌تواند به انسجام بیشتر جامعه رسانه‌ای البرز منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری جشنواره مطبوعات افزود: یکی از مطالبات جدی اهالی رسانه، برگزاری منظم جشنواره مطبوعات و برنامه‌ریزی مناسب برای روز خبرنگار است. این جشنواره باید به عنوان نماد بزرگداشت روز خبرنگار در استان نهادینه شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه، بهانه‌ای برای گردهمایی و تجلیل از برگزیدگان باشد.

عباس‌زاده با اشاره به اهمیت شفافیت در داوری آثار تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود کتابچه‌ای حاوی آثار برگزیده در قالب فایل PDF منتشر شود تا سایر خبرنگاران نیز بتوانند از تجربیات برندگان استفاده کنند. همچنین تدوین آیین‌نامه دقیق برای جشنواره، ضمن حفظ استقلال داوری، موجب افزایش مشارکت و اعتماد اهالی رسانه خواهد شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات البرز در ادامه از تجهیز ساختمان جدید این مجموعه خبر داد و افزود: با حمایت اداره‌کل ارشاد و تلاش همکاران، فضای فیزیکی خانه مطبوعات در حال آماده‌سازی است و تجهیزات اداری لازم تأمین شده است. با این حال، تلاش می‌کنیم محیطی آبرومند و در شأن خبرنگاران برای فعالیت‌های حرفه‌ای آنان فراهم شود.

عباس‌زاده در بخش دیگری از سخنانش از مدیران فرهنگی پیشین و فعلی استان قدردانی کرد و گفت: در سال‌های اخیر، همراهی مدیران فرهنگی استان از جمله آقایان نوروزی و طاهری، نقش مهمی در تقویت جایگاه رسانه‌ها داشته است. پیشنهاد ما این است که نشست‌های رسانه‌ای مدیرکل ارشاد به‌صورت منظم و ماهانه برگزار شود تا اصحاب رسانه در جریان آخرین اقدامات حوزه فرهنگ و رسانه قرار گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: خانه مطبوعات البرز آماده همکاری همه‌جانبه با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و امیدواریم با تداوم این تعامل، مسیر توسعه و انسجام رسانه‌ای استان بیش از پیش هموار شود.

انتهای پیام/