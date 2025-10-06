خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان:

299 مجوز صنعتی در استان مرکزی تمدید و اصلاح شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در 6 ماه نخست سال جاری 299 مجوز صنعتی در این استان تمدید و اصلاح شده است. از این تعداد 233 مجوز صنعتی در استان تمدید و 66 مجوز صنعتی نیز اصلاح شده است. شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه بیشترین سهم را در تمدید و اصلاح مجوزها داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: در میان گروه‌های صنعتی، محصولات فلزی فابریکی، سایر محصولات کانی غیرفلزی و مواد و محصولات شیمیایی بیشترین تعداد جواز تأسیس را به خود اختصاص داده‌اند و شهرستان‌های اراک، محلات و زرندیه در این حوزه پیشتاز هستند.

وی ادامه داد: تا پایان نیمه نخست سال جاری، استان مرکزی دارای 1839 جواز تأسیس فعال بود که بیشترین تعداد مربوط به شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه است. این جوازها منجر به سرمایه‌گذاری بیش از 1.8 میلیون میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای بیش از 58 هزار نفر شده‌ است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به موقعیت این استان به لحاظ صنعتی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ است و رتبه‌های بسیار تأثیرگذاری در این حوزه دارد.

