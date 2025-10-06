وضعیت نامناسب بارندگی در آذربایجان غربی/بارش ها بیش از۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رستگاری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به تأثیر بارش‌ها بر وضعیت رواناب‌ها و آبدهی رودخانه‌ها افزود: کاهش بارندگی در سطح حوضه‌های آبریز استان موجب شد رواناب ورودی به دشت‌ها با افت ۶۳.۳ درصدی به حدود یک‌هزار و ۶۱۵ میلیون مترمکعب برسد.

تنش آبی درسد های مهاباد و بوکان

وی ادامه داد: در سال آبی گذشته، بارش‌های برف که نقش مهمی در تغذیه منابع آب سطحی دارند، حدود ۷۰ درصد کمتر از سال قبل بود که این موضوع موجب کاهش حجم ذخایر سدهای مخزنی استان نسبت به سال آبی قبل شد و در نتیجه برخی سدها مانند مهاباد و بوکان با تنش آبی مواجه شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به وابستگی منابع آبی به میزان بارش‌ها تصریح کرد: کل منابع آب تجدیدپذیر آذربایجان غربی حدود ۶.۴ میلیارد مترمکعب است که از این میزان، یک میلیارد مترمکعب از استان کردستان، حدود ۶۰ میلیون مترمکعب از آذربایجان شرقی و حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب نیز از کشور ترکیه وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه،در مجموع حدود ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر استان از بارش‌های داخلی و ۲۰ درصد آن از آب‌های ورودی تأمین می‌شود گفت: بنابراین هرگونه کاهش در بارش‌ها فشار مضاعفی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و بخش‌های مختلف مصرف وارد می‌کند.

