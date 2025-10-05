خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان خبر داد؛

پیگیری همسان‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد مبارکه

پیگیری همسان‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد مبارکه
کد خبر : 1696027
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان از پیگیری همسان‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد مبارکه در جلسه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ایوب درویشی در جنع خبرنگاران با اشاره به بررسی وضعیت بازنشستگان در استان اصفهان اظهار کرد: در پی ادغام صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه با صندوق بازنشستگی کشوری، جلسه‌ کمیسیون کارگری استان با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور و نیز کانون‌های کارگری، کانون بازنشستگان کشوری، شرکت فولاد مبارکه و سایر ذی‌نفعان و دستگاه‌های مربوطه به منظور رفع مشکلات بازنشستگان کشوری و نیز شرکت فولاد مبارکه تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به آمار بالای بازنشستگان صنعت در استان اصفهان، بررسی مطالبات آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در این جلسه مباحثی همچون همسان‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و نیز مطالبات بازنشستگان فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ارزیابی‌های لازم به منظور همسان‌سازی با توجه به ساختار جدید این صندوق انجام و همچنین از مشورت و کمک کانون‌های رسمی برای تصمیم‌گیری در این زمینه استفاده شود.

وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه بیان کرد: مقرر شد این صندوق موضوع بیمه و درمان بازنشستگان و همچنین رفاهیات آنها. را به طوری جدی دنبال و تصمیمات لازم را در این باره اتخاذ نماید.

درویشی افزود: در سال‌های گذشته برای بازنشستگان کشوری خانه امیدی تأسیس گردید که مقرر شد اقدامات مربوط به آن تکمیل گردد.

وی با تأکید بر پیگیری مصوبات این جلسه تصریح کرد: ظرف ۴۰ تا ۶۰ روز آینده جلسه دیگری تشکیل و روند مصوبات پیگیری و دنبال می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی