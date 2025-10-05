معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان خبر داد؛
پیگیری همسانسازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد مبارکه
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان از پیگیری همسانسازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد مبارکه در جلسه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ایوب درویشی در جنع خبرنگاران با اشاره به بررسی وضعیت بازنشستگان در استان اصفهان اظهار کرد: در پی ادغام صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه با صندوق بازنشستگی کشوری، جلسه کمیسیون کارگری استان با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور و نیز کانونهای کارگری، کانون بازنشستگان کشوری، شرکت فولاد مبارکه و سایر ذینفعان و دستگاههای مربوطه به منظور رفع مشکلات بازنشستگان کشوری و نیز شرکت فولاد مبارکه تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به آمار بالای بازنشستگان صنعت در استان اصفهان، بررسی مطالبات آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ در این جلسه مباحثی همچون همسانسازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و نیز مطالبات بازنشستگان فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ارزیابیهای لازم به منظور همسانسازی با توجه به ساختار جدید این صندوق انجام و همچنین از مشورت و کمک کانونهای رسمی برای تصمیمگیری در این زمینه استفاده شود.
وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه بیان کرد: مقرر شد این صندوق موضوع بیمه و درمان بازنشستگان و همچنین رفاهیات آنها. را به طوری جدی دنبال و تصمیمات لازم را در این باره اتخاذ نماید.
درویشی افزود: در سالهای گذشته برای بازنشستگان کشوری خانه امیدی تأسیس گردید که مقرر شد اقدامات مربوط به آن تکمیل گردد.
وی با تأکید بر پیگیری مصوبات این جلسه تصریح کرد: ظرف ۴۰ تا ۶۰ روز آینده جلسه دیگری تشکیل و روند مصوبات پیگیری و دنبال میشود.