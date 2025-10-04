به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، در مراسم افتتاح مدرسه استثنایی «باغچه بان» در محوطه کارخانه قند ارومیه اظهار داشت: این مدرسه با حمایت خیرین بازسازی شده و مجهز به تمامی امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان استثنایی است.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش، گفت: رئیس جمهور بر توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی تاکید ویژه دارد و استفاده از ظرفیت خیرین نقش مهمی در تسریع حل مشکلات و ایجاد هم‌افزایی دارد.

در ادامه مراسم علی اکبر صمیمی،مدیرکل اموزش و پرورش اذربایجان غربی، گفت: برای آن دسته از دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط خاص قادر به حضور در مدارس نیستند، طرح آموزش در منزل اجرا می‌شود.

وی افزود:در این طرح، با همکاری شهرداری ها و حامیان، معلمان آموزش‌دیده به منازل دانش‌آموزان با شرایط خاص مراجعه کرده و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند تا هیچ کودکی به‌دلیل محدودیت جسمی از حق تحصیل محروم نماند.

گفتنی است؛این مرکز آموزشی با حمایت مالی کارخانه قند ارومیه و هلدینگ توسعه صنایع شهد اذربایجان ساخته شده که مخصوص دانش‌آموزان استثنایی از جمله کودکان کم‌توان ذهنی و دارای اختلال اوتیسم است و در حال حاضر ۴۸ دانش‌آموز در آن با هزینه خیرین مشغول تحصیل هستند.

