افتتاح مدرسه دانش آموزان استثنایی باغچه‌بان ارومیه

افتتاح مدرسه دانش آموزان استثنایی باغچه‌بان ارومیه
مدرسه دانش آموزان استثنایی باغچه‌بان ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان در محوطه کارخانه قند ارومیه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، در مراسم افتتاح مدرسه استثنایی «باغچه بان» در محوطه کارخانه قند ارومیه اظهار داشت: این مدرسه با حمایت خیرین بازسازی شده و مجهز به تمامی امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان استثنایی است.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش، گفت: رئیس جمهور بر توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی تاکید ویژه دارد و استفاده از ظرفیت خیرین نقش مهمی در تسریع حل مشکلات و ایجاد هم‌افزایی دارد.

در ادامه مراسم علی اکبر صمیمی،مدیرکل اموزش و پرورش اذربایجان غربی،  گفت: برای آن دسته از دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط خاص قادر به حضور در مدارس نیستند، طرح آموزش در منزل اجرا می‌شود.

وی افزود:در این طرح، با همکاری شهرداری ها و حامیان، معلمان آموزش‌دیده به منازل دانش‌آموزان با شرایط خاص مراجعه کرده و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند تا هیچ کودکی به‌دلیل محدودیت جسمی از حق تحصیل محروم نماند.

گفتنی است؛این مرکز آموزشی  با حمایت مالی کارخانه قند ارومیه و هلدینگ توسعه صنایع شهد اذربایجان ساخته شده که مخصوص  دانش‌آموزان استثنایی از جمله کودکان کم‌توان ذهنی و دارای اختلال اوتیسم است و در حال حاضر ۴۸ دانش‌آموز در آن با هزینه خیرین  مشغول تحصیل هستند.

