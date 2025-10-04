دشمن به دنبال تضعیف غیرت دینی و ملی است

به گزارش ایلنا از رشت، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی و تقویت آن به ویژه در شرایط حاظر تاکید کرد و گفت: خوشبختانه جامعه ما هم از مولفه های معنوی و هم مولفه های مادی برای حفظ انسجام برخوردار است.

موحدی‌آزاد با اشاره به مولفه‌های معنوی و مادی جامعه اسلامی گفت: اسلام، قرآن کریم، اهل بیت علیهم‌السلام و قبله واحد از جمله عناصر معنوی انسجام ملی هستند

وی افزود: ملت ایران با لبیک به ندای امام راحل نشان دادند که حول محور ارزش‌های دینی متحد می‌مانند همان‌طور که شهید سلیمانی گفتند: ما ملت امام حسین(ع) هستیم.

دادستان کل کشور همچنین منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز، و سواحل گسترده شمال و جنوب کشور را از جمله مولفه‌های مادی و قدرت ملی دانست و هشدار داد: دشمنان تلاش دارند ابتدا غیرت دینی و سپس وطن‌دوستی مردم را در فضای مجازی تضعیف کنند تا به ثروت‌های کشور دست یابند.

موحدی آزاد با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: دشمنان از سال ۱۴۰۱ برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بودند و با وجود آمادگی کامل نیروهای مسلح برخی فرماندهان ارشد مورد هدف قرار گرفتند اما مقام معظم رهبری در کمتر از ۴۸ ساعت مدیریت را ترمیم کردند.

وی با انتقاد از بدعهدی آمریکا اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تأکید شده که مذاکره با آمریکا نه منفعت مادی دارد و نه معنوی و آمریکا برخلاف تعهدات خود از اسرائیل حمایت می‌کند و در جنگ اخیر نیز پشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی بود.

موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه در کنار دفاع نظامی، اقدامات حقوقی نیز در داخل کشور و مجامع بین‌المللی برای احقاق حقوق ملت ایران در جریان است گفت : ما عقب‌نشینی نکردیم، بلکه با حفظ روحیه، در کنار مردم ایستادیم.

وی در ادامه به وظایف دادستان‌ها در نظارت بر ضابطین اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها باید ماهانه از عملکرد ضابطین بازدید کنند و نحوه دستگیری متهم دلایل آن و فرآیند تحویل باید شفاف و قانونی باشد.

دادستان کل کشور همچنین از آغاز دوره جدید مسئولیت دادستان مرکز استان گیلان خبر داد و ضمن تقدیر از خدمات دادستان سابق ابراز امیدواری کرد: با مدیریت جدید مسیر خدمت به مردم ولایت‌مدار و عالم‌پرور استان گیلان با قوت بیشتری ادامه یابد.

موحدی آزاد با بیان اینکه زندان های ایران اغلب زندان های دنیا برتر است و از امکانات خوبی برخوردار است گفت: باید به قانون عمل کنیم و شان نظام را حفظ کنیم .

وی با بیان اینکه فضای مجازی امروز یکی از معضلاتی است که باید به آن توجه شود و دشمن نهایت استفاده را از این فضا می‌کنند مدیریت حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: ایمنی راه ها ، مدیریت پساب و پسماند و مدیریت سفر بسیار مهم است و در این استان باید سفرها مدیریت شوند.

